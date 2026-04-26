【脳の過酷労働】SNSが脳のエネルギーを枯渇させる理由【感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング】

心に余裕がないのは「入力（ インプット）」が多すぎるから

ちょっとした時間にもスマホを取り出し、SNSをチェックするのが習慣になっていませんか。

「入力（インプット）」の多い生活が続くと、知らず知らずのうちに、心に闇や影を溜めていることも。

その存在に気づき、外に出すことが大切なあなたの心を守ります。

SNSが脳疲労の原因に

入力過多や過度な効率性の追求は、自分の内側の声を聞き逃したり、心の回復の時間を失わせたりするだけではありません。確実にあなたの脳を疲れさせる原因となっているのです。

SNSを開き、画面をスクロールして、流れてくる友人の近況、芸能人のゴシップ、可愛い動物の動画を目で追いかける……多くの人はこの行為を休憩や気晴らしだと捉えているでしょう。しかし、脳科学の視点から見ると、これは休憩どころか、脳に「情報の処理」という過酷な労働を強いている状態に他なりません。

また、「検索」という行為をひとつとっても、脳を夢中にさせるさまざまな仕組みがあり、「もっと、もっと」と刺激を求めることで、いつのまにかスマホ依存を招いてしまいます。スマホ依存の正体はドーパミン刺激なのです。

SNSが脳を疲れさせる3 つの理由

（１）流れてくるすべての情報への反応

画面をスクロールするたびに新しい情報が現れるため、私たちの脳は、その一つひとつに対して瞬時に反応し、無意識のうちに判断を下し続けています。この絶え間ない判断の連続が、脳のエネルギーを急速に枯渇させていきます。

（２）感情の乱高下による消耗

SNSには、悲惨な事故のニュースから、友人の結婚報告、購買意欲をそそる広告、誰かの怒りに満ちた投稿……と次々に情報が現れます。これらの情報に、ジェットコースターのように激しく感情を揺さぶられ続けると、脳は「情報酔い」の状態になります。

（３）他者の反応への過剰な意識

「いいね！」の数、コメント、既読がついたかどうか。SNS を利用している間、私たちの意識のアンテナは常に「他人からどう見られているか」という外側に向けて全開になっています。自分の投稿に反応があるかを気にする心理状態は、脳にとって「監視されている」「相手の評価を待っている」ときと同じような緊張状態をつくり出し、常に体を戦闘モード（過緊張状態）に保つことになります。

このような理由から現代人の脳はキャパオーバーを起こしています。脳が疲労すると、思考力や判断力や記憶力が低下するだけでなく、感情のコントロールが効かなくなり、イライラしやすくなったり、わけもなく不安になったりします。

何より恐ろしいのは、脳が外からの情報処理だけで手一杯になってしまうこと。刺激依存による過緊張状態が続くことで、脳と心と体のエネルギーを使い果たし、生きるためのエネルギーが枯渇してしまうのです。

POINT

SNS は情報量と感情の揺さぶりで、脳と心と体に疲れを招きがち。

スマホ依存を防ぐには、物理的な対策が必要。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。