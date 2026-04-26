リーグ・アン 25/26の第31節 トゥールーズとモナコの試合が、4月26日04:05にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはジェイセン・ラッセルロウ（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）、アーロン・ドヌム（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、アンス・ファティ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。モナコのサイモン・アディングラ（FW）のアシストからジョーダン・テゼ（DF）がヘディングシュートを決めてモナコが先制。

さらに18分モナコが追加点。マグネス・アクリウシェ（MF）のアシストからラマイン・カマラ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、モナコが選手交代を行う。アンス・ファティ（FW）からアレクサンドル・ゴロビン（MF）に交代した。

その直後の60分、トゥールーズのダヤン・メタリー（DF）のアシストからジェイセン・ラッセルロウ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

74分、トゥールーズが選手交代を行う。ジェイセン・ラッセルロウ（FW）からエメルソン（FW）に交代した。

75分、モナコが選手交代を行う。マグネス・アクリウシェ（MF）からエリック・ダイアー（DF）に交代した。

79分、トゥールーズは同時に2人を交代。アレクシ・ボサ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）に代わりマリオ・ザウアー（MF）、イリア・アジジ（FW）がピッチに入る。

83分、モナコは同時に2人を交代。フォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）に代わりマイカ・ビーレス（FW）、ポール・ポグバ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分トゥールーズが同点に追いつく。エメルソン（FW）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後もトゥールーズの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、トゥールーズは31分にチャーリー・クレスウェル（DF）、66分にラスムス・ニコライセン（DF）、90+2分にマリオ・ザウアー（MF）に、またモナコは62分にクリスティアン・マウィッサ（DF）、75分にルーカス・フラデツキー（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 06:11:06 更新