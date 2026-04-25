社員食堂に勤務しながら執筆し、２０１３年に「月下上海」で第２０回松本清張賞を受賞し、「食堂のおばちゃんが受賞した」と話題になった「食堂のおばちゃん」「婚活食堂」「ゆうれい居酒屋」の人気作家・山口恵以子氏が、初の児童書「給食のおばちゃん」（作：山口恵以子 、絵：彩田花道）シリーズを理論社から発売した。

同書は、伝説の管理栄養士として知られ「給食のおばちゃん」の愛称で子どもたちに親しまれている昼間明子が、全国各地の小学校をめぐって、ご当地の食材を使った美味しい給食を考えるというストーリー。

２０日に発売された「給食のおばちゃん 食べるのは苦手」の中の第１話は、熊本県が舞台で、メニューは熊本名物の春雨スープ。クラスには、ＳＮＳ投稿をしている美優という女子生徒がいて、「家では満足な食事をさせてもらえず、学校給食だけが楽しみ」という嘘の投稿をしていた。ところが、春雨スープの記事を載せたころから、「投稿者はこの学校の児童だ」という噂がひろがる。追いつめられていく美優に、給食のおばちゃんはアドバイスをおくる…という内容となっている。