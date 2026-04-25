◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園）

広島のドラフト２位・斉藤汰直投手が１１回から２回を無失点で引き分けに持ち込んだ。プロ初のイニングをまたいだ登板。１１回は先頭の近本に中前打を許したが、中野の送りバント失敗の併殺の後、森下を右飛。１２回も先頭の佐藤の左前打から１死一、二塁を招いたが、「疲れましたけど、仕事はできたと思います。先頭、初球、全球勝負というイメージで」と、サヨナラを阻止した。

人生初の甲子園での登板。「遠い場所でした」というマウンドで、しかも上位打線が相手だった。阪神ファンの圧倒的な歓声の中で「投げやすかったです。歓声がすごいなとは思いましたけど、集中していたので強気でいけた」と無失点。先発からリリーフ陣もつないできたバトン。「そういう意味の緊張感はありました」と振り返った。

「いい経験になりました」とルーキー。新井監督は「いや、本当に。よくしのいだ。あんな場面、アウェーで。自信にしてもらいたい」と、たたえた。起用法については、１１回を５球で終えたこともあったが、「（１２回は）佐藤輝から始まるところ。素晴らしい打者なので。あそこは汰直の勢いで」と明かした。