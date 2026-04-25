ことしもまもなく大型連休です。4月29日の昭和の日を皮切りに、平日を4日間休めば最大12連休となります。超大型連休にもしやすい一方で、心配なのは物価高による出費。目前に迫るゴールデンウイーク。ことしの傾向を聞きました。

そろそろゴールデンウィーク

ピンクに、オレンジ……そして、黄色。



色とりどりのチューリップが一面に広がる、長岡市の国営越後丘陵公園。





西辻未侑キャスター

「今まさに見ごろを迎えているチューリップ。春らんまんとなっています。そろそろゴールデンウィークですが、皆さんはどのように過ごすのでしょうか」



“最大12連休”

4月29日から、平日の休みを組み合わせれば、最大12連休ともいわれることしのゴールデンウィーク。



訪れた人に大型連休の計画を聞くと。



来園者

「ゴールデンウィークは、帰省してくる友達と遊びに行ったりする」

Q）長岡の地元で遊ぶ？

「そうですね」



「近場で済ませたい」

来園者

「今のところ予定は立ててないんですけど、もし晴れれば、どこか近場にお出かけしたい」



多く聞かれたのは、ことしは近場で済ませたいという声。



その理由とは。



来園者

「家でバーベキューをしようと思っても材料が高かったりとか、道具が高くなっていたりとかいろいろあるので、なかなかいつも通りに楽しめないかなというのもあります」



物価高です。



来園者

「カレンダー通りの休みなので、どこか行かないと…」

Q）遠出はしますか？

「しないかな、ここかな、もうここ」



一方、新潟駅前では。



街の人

「混むじゃん、高いじゃん。何もそんなときに動かなくても…」

「ちょっと手軽なところがいいかなと思っています。あんまりお金かけずに」

「近くて、安いところがいいかな」



一方で、こんな声も。



街の人

「遠くに旅行は行きたいなって思っています。結構ホテルとかも高くなってるじゃないですか、ちょっと心配ではあります」



混雑するゴールデンウィークを避けて、休みを先取りして新潟を訪れたという男性は。



休みを早めにとった人

「人がいないときに旅行して、人が遊んでるときに仕事して、毎年のルーティーンです。物価高とかは気にはしますけど、旅行に行くときはケチっていてもしょうがないので、使うときにガツっと一気に使って、それまでに仕事して貯めておく」



温泉施設は「満室」

長岡市の日帰り温泉・喜芳。



温泉に加え、サウナや岩盤浴、食事処が人気で宿泊もできる施設です。



ことしのゴールデンウィークは、5月2日から宿泊は満室。



それでもことしは県内から訪れる客が8割以上と、例年に比べ圧倒的に多いといいます。

喜芳 大矢雄次 支配人

「最近の物価高とかエネルギーの高騰を受けて、皆さん近い所、今まで県外とかだったけれども、県内でゆっくり過ごそうかなという人が多いのかもしれません」



温泉だけでなく、旬の食材を使ったメニューをゆっくり楽しんでほしいといいます。



西辻キャスター

「みそのコクと優しい甘さをしっかりと感じられるラーメンですね。麺も太いので、とっても食べ応えがあります。そして何よりも後ろの景色、開放感があって、ゆったりとした時間を過ごせそうですね」



物価高でも楽しく工夫しながら過ごしたい。



みなさんはどんな予定を立てていますか？



2026年4月21日「夕方ワイド新潟一番」放送より