【特集】ことしのゴールデンウィーク「あなたの予定は？」最大12連休も…気になる「物価高」《新潟》
ことしもまもなく大型連休です。4月29日の昭和の日を皮切りに、平日を4日間休めば最大12連休となります。超大型連休にもしやすい一方で、心配なのは物価高による出費。目前に迫るゴールデンウイーク。ことしの傾向を聞きました。
そろそろゴールデンウィーク
ピンクに、オレンジ……そして、黄色。
色とりどりのチューリップが一面に広がる、長岡市の国営越後丘陵公園。
西辻未侑キャスター
「今まさに見ごろを迎えているチューリップ。春らんまんとなっています。そろそろゴールデンウィークですが、皆さんはどのように過ごすのでしょうか」
“最大12連休”
4月29日から、平日の休みを組み合わせれば、最大12連休ともいわれることしのゴールデンウィーク。
訪れた人に大型連休の計画を聞くと。
来園者
「ゴールデンウィークは、帰省してくる友達と遊びに行ったりする」
Q）長岡の地元で遊ぶ？
「そうですね」
「近場で済ませたい」
来園者
「今のところ予定は立ててないんですけど、もし晴れれば、どこか近場にお出かけしたい」
多く聞かれたのは、ことしは近場で済ませたいという声。
その理由とは。
来園者
「家でバーベキューをしようと思っても材料が高かったりとか、道具が高くなっていたりとかいろいろあるので、なかなかいつも通りに楽しめないかなというのもあります」
物価高です。
来園者
「カレンダー通りの休みなので、どこか行かないと…」
Q）遠出はしますか？
「しないかな、ここかな、もうここ」
一方、新潟駅前では。
街の人
「混むじゃん、高いじゃん。何もそんなときに動かなくても…」
「ちょっと手軽なところがいいかなと思っています。あんまりお金かけずに」
「近くて、安いところがいいかな」
一方で、こんな声も。
街の人
「遠くに旅行は行きたいなって思っています。結構ホテルとかも高くなってるじゃないですか、ちょっと心配ではあります」
混雑するゴールデンウィークを避けて、休みを先取りして新潟を訪れたという男性は。
休みを早めにとった人
「人がいないときに旅行して、人が遊んでるときに仕事して、毎年のルーティーンです。物価高とかは気にはしますけど、旅行に行くときはケチっていてもしょうがないので、使うときにガツっと一気に使って、それまでに仕事して貯めておく」
温泉施設は「満室」
長岡市の日帰り温泉・喜芳。
温泉に加え、サウナや岩盤浴、食事処が人気で宿泊もできる施設です。
ことしのゴールデンウィークは、5月2日から宿泊は満室。
それでもことしは県内から訪れる客が8割以上と、例年に比べ圧倒的に多いといいます。
喜芳 大矢雄次 支配人
「最近の物価高とかエネルギーの高騰を受けて、皆さん近い所、今まで県外とかだったけれども、県内でゆっくり過ごそうかなという人が多いのかもしれません」
温泉だけでなく、旬の食材を使ったメニューをゆっくり楽しんでほしいといいます。
西辻キャスター
「みそのコクと優しい甘さをしっかりと感じられるラーメンですね。麺も太いので、とっても食べ応えがあります。そして何よりも後ろの景色、開放感があって、ゆったりとした時間を過ごせそうですね」
物価高でも楽しく工夫しながら過ごしたい。
みなさんはどんな予定を立てていますか？
2026年4月21日「夕方ワイド新潟一番」放送より