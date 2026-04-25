広島vsC大阪 スタメン発表
[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](Eピース)
※16:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 35 中島洋太朗
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 27 ディオン・クールズ
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
※16:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 35 中島洋太朗
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 27 ディオン・クールズ
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス