Image: 合同会社aquamarine

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホの通知に支配された日々から、少し距離を取ってみませんか？

慌ただしい日常によって、私たちの心は少しずつストレスを蓄積していってしまいます。スマホの通知に追われることに疲れを感じている人も少なくないでしょう。

woodsoundの「木製自動巻き腕時計」は、そんな現代人への回答。

スマホとは切り離されたタイムピースは、“黒い宝石” とも称される希少な黒檀（エボニーウッド）をふんだんに使用。人の一生をゆうに超える年月をかけて育まれた漆黒の木肌は、まさに自然からの贈り物と呼べる逸品として仕上げられています。

世界にひとつだけの木目が、個性を語る

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黒檀は、極めて硬く緻密で、磨くと独特の光沢が生まれる高級木材です。現在では個体数の減少により伐採量が制限されており、入手できる機会はそう多くありません。

この黒檀が持つ木目には、1本として同じものがありません。

「木製自動巻き腕時計」は、まさに世界にひとつだけの相棒。男性用47mm・女性用40mmの存在感あるダイアルに広がる個性は、角度によって表情を変える “生きたアート” とも呼べるものです。

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腕の動きが、時計に命を吹き込む

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「木製自動巻き腕時計」は、電池不要の自動巻き機構を採用。腕を動かすたびに内部のローターが回転し、ゼンマイが自然に巻き上げられる仕組みになっています。

電池交換の手間がないというだけでなく、環境にもやさしいというメリットは、見逃せないポイントでしょう。

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文字盤・裏蓋ともにスケルトン仕様となっており、歯車が連なる精緻な機械美を両面から楽しめるのも、このモデルならではの魅力となっています。

日常使いに嬉しい実用性

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また防滴仕様になっているので、突然の雨や洗顔時の水しぶき程度なら、濡れてしまっても問題なし。

暗所でも針と文字盤が光る夜光針付きなので、実用性も十分です。

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肌に直接触れる金属製のバックル部分には、肌負担を意識した加工を施すなど、見た目だけでなく使い心地への配慮も行き届いています。

黒檀のカラーは、黒寄り、茶寄りの2色展開で、サイズと組み合わせた全4パターンから選択可能になっています。

大切な人へのギフトに。木の世界観で包まれた特製ケース

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時計の世界観に合わせた木製の専用ケースに収納した状態で届けられる「木製自動巻き腕時計」。

麻素材のクッションもナチュラルなイメージで統一されており、開けた瞬間の演出も素晴らしいもの。ギフトにも最適なクオリティに仕上げられています。

文字盤・バックル・木箱など、各所に配置されたwoodsoundのロゴが、ブランドとしての誇りをさりげなく主張している「木製自動巻き腕時計」は、現在おトクな数量限定販売を実施中となっています。

“一生モノ” のタイムピースは、きっと手放せない愛着を与えてくれるはず。ぜひ、手にとってみていただきたいと思います。

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Source: CoSTORY