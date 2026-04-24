看過できない高速道路でのマナー違反といえば…

【写真を見る】｢みんな“黄金”やぞ｣ 高速道路の“黄金のペットボトル”問題 2年前に岐阜･養老SAで大きな問題に

（平野菫記者 2024年5月岐阜･養老SA）

「サービスエリアの植え込みにはペットボトルが何本も捨てられており、お弁当の容器がずっしり入っている袋も捨てられています」

ペットボトル・お弁当・空き缶・たばこ…

岐阜県の名神高速「養老サービスエリア」は多くの人が利用しますが、2年前に「ポイ捨て」が大きな問題になったことがありました。





「みんな『黄金』やぞ」

（NEXCO中日本 遠藤幸一管理担当課長 当時）「トラックドライバーを中心に捨てていることが多い。駐車場に停めてSAを出る前にポイっとその辺りに捨てていく人が多い」

この時、「ポイ捨て撲滅」に立ち上がったのが、岐阜県トラック協会とNEXCO中日本。タッグを組んで、一斉清掃を行いました。その時の映像には…



「みんな『黄金』やぞ」



ゴミには似つかわしくない「黄金」という言葉が…

（遠藤管理担当課長 当時）

Q.これは？

「いわゆる“黄金のペットボトル”と呼ばれるもので、ドライバーが尿を入れて、そのまま投げ捨てていったもの」



長距離トラックのドライバーが、車内で用を足して捨てたペットボトルをそう呼んでいたのです。

“黄金のオペットボトル”は1日で100本も…

「うわ、これもおしっこや…」



この日だけで“黄金のペットボトル”は、100本近く見つかりました。



（遠藤管理担当課長 当時）

「中を一つ一つ捨てて、臭いも強烈なものなので、（回収する作業員も）精神的にも苦痛が伴う」

サービスエリアは、誰もが気持ちよく利用したいものです。



（トラックドライバー 2024年5月岐阜･養老SA）

「（会社から）マナーの教育もあるので、ポイ捨てしないよう言われています」



この日取材したドライバーのみなさんは、ポイ捨てはしないと断言していましたが、サービスエリアの清掃では、わずか1時間でゴミの山。今年のゴールデンウィークも、誰もが気持ちよく利用できるサービスエリアにしたいものです。