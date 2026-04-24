来週は曇りや雨の日が続きそう、土曜は風も弱くカラッとした晴天になりそう【これからの天気(4月24日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
25日(土)は、カラっとした晴天になりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に霜注意報が出ています。また、魚沼市・南魚沼市・湯沢町には融雪注意報が出ています。
◆4月25日(土)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は今日よりやや高いところが多く、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。
・中越地方
穏やかに晴れるでしょう。
朝は各地で冷え込みが強まり、湯沢町では4℃まで下がるでしょう。
一方、最高気温は20℃前後のところが多くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
各地で青空が広がるでしょう。
最低気温は4℃前後、最高気温は19℃前後の予想で、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
今日より風も弱く、穏やかな陽気になりそうです。
最高気温は16～22℃の予想で、今日と同じくらいかやや高いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
夜にかけて安定した空模様が続くでしょう。
朝はグッと冷えて、霜が降りるところがありそうです。
日中の気温は17℃くらいのところが多いでしょう。
◆風と波
風は比較的弱いでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
26日(日)も日差しが届くでしょう。
午後は次第に雲が広がりますが、天気のくずれはなさそうです。
一方、27日(月)以降はしばらく天気がぐずつき、28日火以外も雨予報に変わるところがあるでしょう。
◆25日(土)の北信越の天気
周辺各地もよく晴れるでしょう。
風が弱く、穏やかな陽気になりそうです。
最高気温は20℃前後のところが多くなりそうです。
来週は曇りや雨の日が続きそうです。土日の日差しを有効にお使いください。
25日(土)は、カラっとした晴天になりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に霜注意報が出ています。また、魚沼市・南魚沼市・湯沢町には融雪注意報が出ています。
◆4月25日(土)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は今日よりやや高いところが多く、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。
・中越地方
穏やかに晴れるでしょう。
朝は各地で冷え込みが強まり、湯沢町では4℃まで下がるでしょう。
一方、最高気温は20℃前後のところが多くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
各地で青空が広がるでしょう。
最低気温は4℃前後、最高気温は19℃前後の予想で、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
今日より風も弱く、穏やかな陽気になりそうです。
最高気温は16～22℃の予想で、今日と同じくらいかやや高いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
夜にかけて安定した空模様が続くでしょう。
朝はグッと冷えて、霜が降りるところがありそうです。
日中の気温は17℃くらいのところが多いでしょう。
◆風と波
風は比較的弱いでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
26日(日)も日差しが届くでしょう。
午後は次第に雲が広がりますが、天気のくずれはなさそうです。
一方、27日(月)以降はしばらく天気がぐずつき、28日火以外も雨予報に変わるところがあるでしょう。
◆25日(土)の北信越の天気
周辺各地もよく晴れるでしょう。
風が弱く、穏やかな陽気になりそうです。
最高気温は20℃前後のところが多くなりそうです。
来週は曇りや雨の日が続きそうです。土日の日差しを有効にお使いください。