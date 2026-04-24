fav meのデビュー1周年を記念したSNSキャンペーン『#favme1周年を一緒につくろう』が、4月24日から5月18日まで開催。アドビ株式会社の生成AI『Adobe Firefly』を活用し、ファンとともに公式コンテンツをつくりあげる試みとなる。

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本企画は、5月18日に豊洲PITで行われる1周年記念ライブ『STILL A NEW WORLD』に向けて展開されるもの。参加者はキャンペーンページから公式素材をダウンロードし、Adobe Fireflyを使ってfav meメンバーの写真をデコレーションした画像を、ハッシュタグ『#favme1st_adobe』『#AdobeFirefly』を付けてX（旧Twitter）またはInstagramに投稿することで応募できる。

投稿された作品は、ライブ会場内の祝福ボードに掲示される（5月11日23時59分までの投稿が対象）ほか、後日fav meメンバーによる選定を経て、ユニークさや愛を感じる作品を表彰するアワードの発表を予定。さらにライブ当日は、画像を投稿した参加者向けに特設ブースを設置し、fav meメンバーがAdobe FireflyやAdobe Expressで制作したステッカーを無料配布する。ライブに参加しない人もキャンペーンには参加可能となっている。

既存の商品をプレゼントするのではなく、ファン自身が心を込めて作ったものを“推し”の手元に届けることができる新しい推し活の形を提案するという発想からスタートした本企画。fav meにとってこうしたコラボレーションは初の取り組みとなる。

キャンペーン開催にあたり、メンバーが実際にAdobeのオフィスを訪問し、Adobe Fireflyのモバイル版を体験。澪川舞香は「自分のペットをモチーフにし、色をつけてトレカ風のデザインにしました。イラストは自分で持ってきた素材を使い、上から着色しました。夢中になり黙々と真剣に制作しちゃいました」とコメント。小野寺梓は「特別なスキルがなくても、いい感じにできて、デザイン制作に馴染みのない人でも操作しやすいなと思いました」とコメントしている。

また、丸山蘭奈は「あまり画像編集に対して得意な意識がなかったけれど、とても楽しんで加工することができました。他のメンバーがAdobe Expressの色々な機能を使っていて、自分も取り入れて使いこなしたい」とコメント。中本こまりは「AIだからこそ自分が絶対に行けない場所に行きたいと思いました。深海だったり、崖だったり、非日常に自分が突入できるっていうのがAIの面白いところですね」と語った。

阿部かれんは「もともとはコスプレをやっていて、画像編集は趣味でしていました。ただ、当時はまだAIがなかったので、まさか自分がお仕事で関わることになるとは思わなかったです。私ももっとうまく使いこなせるようになりたいです。みんなが心を込めて作ったステッカーをぜひ手に入れてほしい！」とコメントを寄せている。

さらに、川岸瑠那は「あまりやったことがなく最初は苦戦しましたが、みんなの作品を見ていたら、センスがありもっと使いこなせたらもっとおしゃれになるんだなと。たくさんアプリに触れてみようと思います」、瀬乃まりんは「Adobe Expressも使い制作したのですが、いろいろなテンプレートがでてきて感動しました。うにょうにょしたフィルターとか、画質を粗くみせるフィルターとかがあって、レトロな雰囲気を出せたらいいなと思いデザインを制作しました」と語っている。

アワードは5月下旬から6月にかけて、fav me公式SNSおよびAdobe公式Xで発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）