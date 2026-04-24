決勝は最安で175万円超え…W杯チケット高騰問題　FIFAの“戦略”に元米代表は疑問符「労働者階級を締め出してはいけない」

インファンティーノ会長をはじめとするFIFA関係者たちは、強気なチケット価格で勝負に出ている(C)Getty Images

米国、メキシコ、カナダの3か国で共催される史上初のワールドカップ（W杯）の幕開けまで50日を切った。史上最多となる48か国が参加する今大会は、経済効果も含め、かつてない規模のビッグトーナメントになると見込まれてきた。

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ただ、世界的な関心度の高さとは裏腹に、肝心なチケットの売り上げは低迷。グループステージ全72試合のうち3分の1以上でチケットがまだ残っているという苦境が続いているという。

チケットセールスが伸び悩む理由は単純明快だ。それは国際サッカー連盟（FIFA）が設定した強気な価格だ。

今大会のチケット販売に関してFIFAは、「ダイナミックプライシング」を導入。需要と供給のバランスに応じて、価格をリアルタイムまたは自動的に変動させる同戦略によって、価格帯は高騰。すでに販売されている7月20日にニューヨークで行われる決勝戦の価格は、最安で1万1000ドル（約175万7921円）にまで膨れ上がっている。

もはや一般客では、試合観戦そのものを躊躇する値段に達しつつある。そんな現状に米国内でも嘆きの声が上がっている。元同国代表のMFであるクリント・デンプシー氏は、米ポッドキャスト番組『The Cooligans』において「労働者階級を市場から金銭で締め出してはいけないと思う」と指摘。「第一に、労働者階級を試合から締め出してはいけない。そういう人々を締め出してはいけないんだ」と強く訴えた。