MON7A「僕のかわい子ちゃん」を一発撮り！「いつもより感情的になっちゃったなと思います。でもめっちゃ全力で出来てよかった」

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MON7Aが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場、話題曲「僕のかわい子ちゃん」を一発撮りで披露。

■ABEMA『今日、好きになりました。ハロン編』で、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語った曲

「僕のかわい子ちゃん」は、2025年にABEMA 恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語りで披露し話題を呼んだ一曲。

本楽曲のYouTubeでの弾き語り動画はリリース前に公開されたにもかかわらず470万回再生を記録し、TikTokで広く拡散された弾き語り音源は、2026年4月時点でUGCが3万5,000件を記録。また、番組放送直後の2025年8月には、世界最大の歌詞サイトGenius Japan 総合ソング・チャートで2週連続1位を獲得し、2025年の年間総合ソング・チャートでは25位にランクインするなど異例のチャートアクションを果たした。

3月7日に2ndシングルとして配信リリース後は、Billboard JAPAN Music Charts「JAPAN Hot 100」で初登場13位を記録。リリースから1ヵ月が経った現在もスマッシュヒット中で、TikTok総再生回数は1億回を超え、音楽配信サービスでは1,000万再生を突破、MVも現在400万再生を超えている。

純粋で率直な想いを歌う、エモーショナルな究極のラブソングである本楽曲を、バンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第659回は、4月24日22時よりプレミア公開。

■MON7A コメント

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕のかわい子ちゃん」

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MON7A OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/mon7a/