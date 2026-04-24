中日ドラゴンズとコラボ「満塁ホームランピザ」発売 観戦チケットや限定ノベルティがもらえる企画も【アオキーズ・ピザ】
宅配ピザチェーンのアオキーズ・ピザは、プロ野球チームの中日ドラゴンズとのコラボ商品「満塁ホームランピザ」を、2026年4月24日から5月23日までの期間限定で発売する。
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また同期間中、「ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーン」を実施。観戦チケットが当たるほか、限定ノベルティがもらえる企画も展開する。
アオキーズ・ピザと中日ドラゴンズのコラボピザ「満塁ホームランピザ」
同店ではこれまでにも「ドラマヨ」や「でらうま」、「シン・ドラうま」など、中日ドラゴンズとのコラボピザを展開してきた。今回は“打線”をイメージした「満塁ホームランピザ」が登場する。同商品は、ドラゴンズデザインのオリジナルBOXで提供される。
“打線”をイメージした新作「満塁ホームランピザ」が登場〈販売価格〉
配達：3,080円
テイクアウト：2,310円
※表示価格は税込み価格
※公式ネット注文、電話、店頭での注文のみの販売となる
※Mサイズ限定での販売となる
※生地は「ふんわりクラシック」または「さくさくクリスピー」のみ選択できる
【ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーンも開催】
キャンペーン期間中は、観戦チケットが当たるほか、限定ノベルティがもらえる企画を用意。
ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーンも開催