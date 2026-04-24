中日ドラゴンズとコラボ「満塁ホームランピザ」発売　観戦チケットや限定ノベルティがもらえる企画も【アオキーズ・ピザ】

宅配ピザチェーンのアオキーズ・ピザは、プロ野球チームの中日ドラゴンズとのコラボ商品「満塁ホームランピザ」を、2026年4月24日から5月23日までの期間限定で発売する。

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また同期間中、「ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーン」を実施。観戦チケットが当たるほか、限定ノベルティがもらえる企画も展開する。

アオキーズ・ピザと中日ドラゴンズのコラボピザ「満塁ホームランピザ」

同店ではこれまでにも「ドラマヨ」や「でらうま」、「シン・ドラうま」など、中日ドラゴンズとのコラボピザを展開してきた。今回は“打線”をイメージした「満塁ホームランピザ」が登場する。同商品は、ドラゴンズデザインのオリジナルBOXで提供される。

“打線”をイメージした新作「満塁ホームランピザ」が登場

〈販売価格〉

配達：3,080円

テイクアウト：2,310円

※表示価格は税込み価格

※公式ネット注文、電話、店頭での注文のみの販売となる

※Mサイズ限定での販売となる

※生地は「ふんわりクラシック」または「さくさくクリスピー」のみ選択できる

【ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーンも開催】

キャンペーン期間中は、観戦チケットが当たるほか、限定ノベルティがもらえる企画を用意。

ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーンも開催