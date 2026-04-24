高岡早紀、息子が作った料理＆日々の残り物並べた食卓披露「豪華すぎ」「ヘルシーなメニュー」
【モデルプレス＝2026/04/24】女優の高岡早紀が4月22日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯の食卓を公開し、話題となっている。
【写真】53歳大河女優「豪華すぎ」中華のような和食のような日々の残り物並べた食卓
高岡は「今夜のごはん」とつづり、写真を投稿。「息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒めをメインにチャーハンや餃子など、中華のような和食のような⋯日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」と記し、息子が作った料理をメインに残り物を並べたという豪華な食卓の様子を公開した。さらに「私の糠床から、きゅうり、アボカド、カブ出してみました」と、糠漬けを出したことも報告している。
この投稿には「毎日美味しそう」「息子さんご飯羨ましい」「豪華すぎ」「ヘルシーなメニュー」「残り物感ゼロ」などと反響が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳大河女優「豪華すぎ」中華のような和食のような日々の残り物並べた食卓
◆高岡早紀、豪華な夕飯の食卓公開
高岡は「今夜のごはん」とつづり、写真を投稿。「息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒めをメインにチャーハンや餃子など、中華のような和食のような⋯日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」と記し、息子が作った料理をメインに残り物を並べたという豪華な食卓の様子を公開した。さらに「私の糠床から、きゅうり、アボカド、カブ出してみました」と、糠漬けを出したことも報告している。
◆高岡早紀の投稿に反響
この投稿には「毎日美味しそう」「息子さんご飯羨ましい」「豪華すぎ」「ヘルシーなメニュー」「残り物感ゼロ」などと反響が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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