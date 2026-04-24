サウジアラビアがW杯直前に監督交代!! 前回アルゼンチン撃破のルナール氏に代わってギリシャ人指揮官を招聘

サウジアラビアがW杯直前に監督交代!! 前回アルゼンチン撃破のルナール氏に代わってギリシャ人指揮官を招聘