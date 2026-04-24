大食い女王・もえのあずき、白ビキニサウナショットで魅せる圧巻スタイル「ウエストが綺麗」「大食いしてるとは思えない」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが4月22日、自身のInstagramを更新。サウナでのショットを公開し、話題になっている。
【写真】38歳大食い女王「白ビキニは反則」サウナ中のドアップショット
もえのは「しなもんのサウナハット買ったの 可愛い？？」とつづり、サウナでサウナハットを被った白のビキニ姿を公開。サウナで座っているショットや、鏡越しにサウナハットをつけたショットを披露している。
この投稿にファンからは「ウエストが綺麗」「大食いしてるとは思えないスタイル」「白ビキニは反則すぎ」「セクシーで素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳大食い女王「白ビキニは反則」サウナ中のドアップショット
◆もえのあずき、サウナショット投稿
もえのは「しなもんのサウナハット買ったの 可愛い？？」とつづり、サウナでサウナハットを被った白のビキニ姿を公開。サウナで座っているショットや、鏡越しにサウナハットをつけたショットを披露している。
◆もえのあずきの投稿が話題
この投稿にファンからは「ウエストが綺麗」「大食いしてるとは思えないスタイル」「白ビキニは反則すぎ」「セクシーで素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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