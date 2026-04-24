もえのあずきInstagramより

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【モデルプレス＝2026/04/24】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが4月22日、自身のInstagramを更新。サウナでのショットを公開し、話題になっている。

【写真】38歳大食い女王「白ビキニは反則」サウナ中のドアップショット

◆もえのあずき、サウナショット投稿


もえのは「しなもんのサウナハット買ったの 可愛い？？」とつづり、サウナでサウナハットを被った白のビキニ姿を公開。サウナで座っているショットや、鏡越しにサウナハットをつけたショットを披露している。

◆もえのあずきの投稿が話題


この投稿にファンからは「ウエストが綺麗」「大食いしてるとは思えないスタイル」「白ビキニは反則すぎ」「セクシーで素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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