5月から8月にかけて、東京・東急シアターオーブ、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座の3都市にて上演される、礼真琴主演の『BOOP！The Musical ブープ！ザミュージカル』の扮装ビジュアルが公開された。

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本作は、日本では「ベティーちゃん」の愛称で親しまれ、時代を超えて世界中で愛され続けるアニメーションキャラクター・ベティー ブープを主人公に描く新作ブロードウェイミュージカル。演出・振付は、トニー賞を受賞し、近年日本でも『PRETTY WOMAN The Musical』やミュージカル『キンキーブーツ』を手がけたジェリー・ミッチェルが米国での初演に続き日本公演も担当。白黒アニメーションの世界でトップスターとして生きるベティーが、ある日突然、カラフルで活気あふれる現代のニューヨークへと飛び出していく。

衣裳デザインを担当するのは、数々のブロードウェイ作品を手がけるグレッグ・バーンズ。さらに、オリジナルのヘア＆ウィッグデザインをエミー賞受賞歴を持つサバナ・マジード、メイクアップデザインをブロードウェイや映像作品で活躍するマイケル・クリフトンが務める。

本作が宝塚歌劇団退団後、最初のミュージカル出演となる礼真琴がベティー ブープ役で主演を務める。そのほか、松下優也、水江建太、鈴木瑛美子、藤森蓮華、渡辺大輔、中河内雅貴、まりゑ、青柳塁斗、大澄賢也、東山義久、柚希礼音らがキャストに名を連ねた。

公開されたのは、白黒の世界からカラフルな現代へと飛び出したベティーの魅力を凝縮した日本版の扮装ビジュアル。白黒とカラーという2つの世界を生きるキャラクターの変化を繊細かつ大胆に表現し、礼がキュートな表情を見せている。

宣伝美術を手がける樋口敬太（Gojyo graphics）によるコンセプトデザインのもと、日本公演における舞台ヘアメイクを宮内宏明が担当。クリエイティブコンサルタントのISON KAWADAが加わり、オリジナルチームのコンセプトを踏襲しながら日本版ならではの表現をかたちにした。撮影は写真家・下村一喜が担当している。（文＝リアルサウンド編集部）