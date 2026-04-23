KASHIYAMA×光文社、女性のための「オーダーforMe♡プロジェクト」本格始動

オーダーメイドスーツブランド「KASHIYAMA」と光文社の月刊女性誌3誌による「オーダーforMe♡プロジェクト ―“似合う”を超える、オーダーメイド―」と、そのロゴデザインが発表された。

【写真】『CLASSY.』5月号（光文社）

「KASHIYAMA」と光文社の月刊女性誌3誌『CLASSY.』『VERY』『STORY』は「最高のオーダースーツをすべての人へ」というコンセプトのもと、2025年秋より仕事・プライベートに充実している現代の女性たちに向けたコラボ企画を展開してきた。そんななか本プロジェクトを「オーダーforMe♡プロジェクト ―“似合う”を超える、オーダーメイド―」として今回の発表に至った。

『CLASSY.』5月号（光文社／2026年3月28日発売）では「ずっと寄り添う“推シゴトJK（ジャケット）”が最強の相棒！」というテーマで理想をかなえるオーダージャケットを提案。

“オーダーメイドの民主化”を目指す「KASHIYAMA」とともに、オーダーだからこそのパーソナルなアレンジや秘密の仕掛け、さりげないこだわりといった“推しポイント”を詰め込んだ「推シゴトJK（ジャケット）」。誌面ではモデルの石川恋がシーン別の着回しコーデを紹介している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）