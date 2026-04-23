【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円

任天堂は4月23日、Nintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」の新要素「ガジェット」の詳細を公開した。

「スプラトゥーン レイダース」でプレーヤーが操作するメカニックは、ブキとは別に「ガジェット」を扱うことができるとのこと。素早く移動しながら攻撃するもの、設置するもの、メカニックの動きに連動するものなど、様々な性能のガジェットがあるという。ガジェットは、使ったあと一定時間待つと再度使用可能となる。

ガジェットはシャケがたまに落とす「ガジェットパーツ」を付けることで性能を強化したり変化させることが可能。攻撃範囲を広げる、アクションを追加する、条件付きで攻撃力を増やすなど、幅広いカスタマイズが用意される。

Xでは「ガジェット」の1つ「ズバットスラッシャー」を使用する様子を確認できる映像が公開。突進した後、インクの刃で広範囲を斬りつけるガジェットとなるようだ。

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