「スプラトゥーン レイダース」、ブキとは別の「ガジェット」登場インクの刃で斬りつける「ズバットスラッシャー」お披露目
【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円
任天堂は4月23日、Nintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」の新要素「ガジェット」の詳細を公開した。
「スプラトゥーン レイダース」でプレーヤーが操作するメカニックは、ブキとは別に「ガジェット」を扱うことができるとのこと。素早く移動しながら攻撃するもの、設置するもの、メカニックの動きに連動するものなど、様々な性能のガジェットがあるという。ガジェットは、使ったあと一定時間待つと再度使用可能となる。
ガジェットはシャケがたまに落とす「ガジェットパーツ」を付けることで性能を強化したり変化させることが可能。攻撃範囲を広げる、アクションを追加する、条件付きで攻撃力を増やすなど、幅広いカスタマイズが用意される。
Xでは「ガジェット」の1つ「ズバットスラッシャー」を使用する様子を確認できる映像が公開。突進した後、インクの刃で広範囲を斬りつけるガジェットとなるようだ。
メカニックはブキとは別に、「ガジェット」を扱うことができるようだ。- Splatoon（スプラトゥーン） (@SplatoonJP) April 23, 2026
素早く移動しながら攻撃するもの、設置するもの、メカニックの動きに連動するものなど、様々な性能のガジェットが確認できた。
ガジェットは、使ったあと一定時間待てばまた使えるようになるぞ。 pic.twitter.com/rXB66utlep
ガジェットはシャケがたまに落とす「ガジェットパーツ」を付けることで性能を強化したり、変化させたりできるようだ。- Splatoon（スプラトゥーン） (@SplatoonJP) April 23, 2026
攻撃範囲を広げる、アクションを追加する、条件付きで攻撃力を増やすなど、幅広いカスタマイズが可能だ。
自分だけの最強のガジェットを作り上げよう。 pic.twitter.com/4unUDCRiNd
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