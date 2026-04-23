貴重な高級シャインマスカットを使ったマドレーヌ、その味は？
芦屋の人気洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」の新たな試み！ 国産フルーツのメッカ・山梨県産果実の“真の美味しさ”を世界に届けるべくアンリ・シャルパンティエと同県がコラボしたプロジェクト「日本豊穣プロジェクト」が始動。そして、その第一弾商品として生まれた「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」が発売された。
なんとこちら、使用しているシャインマスカットがものすごく……そもそもシャインマスカットといえば、言わずと知れたブドウ界の“王様”。そんなシャインマスカットの中でも最高峰、市場にはほとんど流通しないというシャインマスカット界のキング・オブ・キング「ゴールデンシャインマスカット」を惜しげもなく投入しているのだ。
ゴールデンシャインマスカットの果皮までまるごと絞ったピューレをギュッと濃縮し、それをマドレーヌ生地とあわせ、アンリ・シャルパンティエが誇る製法で焼き上げる。果たしてその味は……ということで、話題の「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を試食してみた！
袋を開封してみると香りからしてマスカット！ 甘みに溢れ、フルーティで上品なマスカットならではの香りが。そして、食べてみるとさらにマスカット！
マドレーヌに負けないマスカットのおいしさ。その主張、存在感たるやさすがゴールデンシャインマスカット。しかも、どこかみずみずしささえも感じさせる……ゴールデンシャインマスカットのポテンシャル恐るべし！ しかも、そこに焼き菓子ならではの香ばしさもあいまって極上の仕上がりに。既存のマドレーヌとは一線を画す高級感溢れる逸品。マスカット好きはもちろんのこと、そうでなくても一度食べてみる価値あり。貴重なゴールデンシャインマスカットを使った至高のマドレーヌ、ぜひご賞味あれ。
「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」は、３個入972 円（税込）、５個入1,491 円（税込）、８個入が2,376 円（税込）で、アンリ・シャルパンティエ首都圏店舗（計32店舗予定）と空港土産売り場（国際線）、羽田空港 T2 ANA DUTTY FREE ほか首都圏内および首都圏外の空港で順次展開予定。販売期間は９月30日（水）まで（予定）。賞味期限も製造日含め60日なのでお土産にもぴったり！
なんとこちら、使用しているシャインマスカットがものすごく……そもそもシャインマスカットといえば、言わずと知れたブドウ界の“王様”。そんなシャインマスカットの中でも最高峰、市場にはほとんど流通しないというシャインマスカット界のキング・オブ・キング「ゴールデンシャインマスカット」を惜しげもなく投入しているのだ。
ゴールデンシャインマスカットの果皮までまるごと絞ったピューレをギュッと濃縮し、それをマドレーヌ生地とあわせ、アンリ・シャルパンティエが誇る製法で焼き上げる。果たしてその味は……ということで、話題の「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を試食してみた！
袋を開封してみると香りからしてマスカット！ 甘みに溢れ、フルーティで上品なマスカットならではの香りが。そして、食べてみるとさらにマスカット！
マドレーヌに負けないマスカットのおいしさ。その主張、存在感たるやさすがゴールデンシャインマスカット。しかも、どこかみずみずしささえも感じさせる……ゴールデンシャインマスカットのポテンシャル恐るべし！ しかも、そこに焼き菓子ならではの香ばしさもあいまって極上の仕上がりに。既存のマドレーヌとは一線を画す高級感溢れる逸品。マスカット好きはもちろんのこと、そうでなくても一度食べてみる価値あり。貴重なゴールデンシャインマスカットを使った至高のマドレーヌ、ぜひご賞味あれ。
「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」は、３個入972 円（税込）、５個入1,491 円（税込）、８個入が2,376 円（税込）で、アンリ・シャルパンティエ首都圏店舗（計32店舗予定）と空港土産売り場（国際線）、羽田空港 T2 ANA DUTTY FREE ほか首都圏内および首都圏外の空港で順次展開予定。販売期間は９月30日（水）まで（予定）。賞味期限も製造日含め60日なのでお土産にもぴったり！