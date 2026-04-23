ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年夏も「熱中症ゼロへ」を目指し、ゲストが安心安全に楽しめるよう、エンターテイメントの力で猛暑対策を進化させ、2025年以上の熱中症対策を強化。

猛暑対策のため“夜”を進化させ、より快適な体験に“昼”の熱中症対策も更なる強化が実施されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「熱中症対策の更なる強化」を実施

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「熱中症ゼロへ」を目指し、エンターテイメントの力で猛暑対策を進化させ、2025年以上の熱中症対策を強化させる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

猛暑日が予想される夏の期間には、1日を通して笑顔溢れる快適な体験を届けるため、25周年記念パレード『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』の開催時間が夕方に変更されます。

パーク開業時からの人気アトラクション『ウォーターワールド』『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』の “びしょ濡れ”度がアップした、25周年ならではのスペシャルプログラムも登場。

また、頭上から降り注ぐ大量の水で“びしょ濡れ”になれると2025年に好評を博した『クール・スプラッシュ・タイム』が2026年も実施されます。

暑さがやわらぐ“夜”からは、涼しい時間帯だからこそ爽快に楽しめる、“夜祭り”がテーマの新イベント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を開催。

熱中症対策では、ケヤキの木陰で休憩できる並木道にミストが加わり進化した『クール・グリーン・ストリート』が登場します。

加えて、同じく青々と茂ったケヤキの木陰で一休みできる憩いの場をパーク内に更に新設し、笑顔で過ごせる快適な夏をお届け。

さらに、ゲストに笑顔を届けるクルー（従業員）のアクションや、クルーへの熱中症対策の強化など、様々な施策に取り組んでいきます。

2026年も、日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」を目指して様々な暑さ対策を実施

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2025年、パーク内で暑さをしのげる施設が日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト公式クールスポットとして認定されるなど、様々な暑さ対策を実施。

2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行による職場における熱中症対策の実施義務化などもふまえ、日本気象協会協力のもと「熱中症予防」セミナーが開催されました。

専門家の方より暑熱順化や暑さ対策などについて、参加されたゲストや、屋外で働くクルーをケアする「オアシス隊」へ、楽しく学べる機会を提供。

2026年も「熱中症ゼロへ」に本気で取り組み、様々な暑さ対策が実施されます。

日本気象協会 気象予報士 久保 智子氏 コメント

今年の夏も厳しい暑さが予想される中、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』や『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』といった暑い時間帯をさけて実施される新たな取り組みは、熱中症対策につながります。

また、並木道『グリーン・ストリート』へのミスト追加など、体を涼しく保つための対策も強化されており、“熱中症ゼロへ”に繋がる活動です。

こまめな水分・塩分タブレットの補給、涼しい場所で休憩するなど、熱中症に十分注意して、夏ならではのパーク内のプログラムをお楽しみください。

NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

対象期間：2026年6月29日（月）〜9月8日（火）

開催時間：16時15分（約40分間）

開催場所：パークワイド

券種名称：NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜

特別鑑賞エリア入場券

鑑賞エリア：グラマシーパーク

開催時間を、夕方の過ごしやすい時間帯に変更。

また、特別なロケーションでパレードを体験できる 特別鑑賞エリア入場券は期間限定で、大人1名に加えて、同伴のお子さんも1名まで入場することができます。

「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」チケット情報

販売価格：共通（大人／子ども／シニア）2,100円（税込）

対象期間：2026年7月1日（水）〜9月8日（火）

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット、など

特別鑑賞エリア入場券は、大人1名に加えて、同伴のお子さん（4〜11歳）も1名まで入場することが可能。

少ない待ち時間でお子さんと一緒に楽しむことができます。

※対象期間ならびに開催時間は変更になる場合があります

ウォーターワールド 〜Discover U!!! バージョン〜／ジュラシック・パーク・ザ・ライド 〜Discover U!!! バージョン〜

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

スケジュール：

ウォーターワールド 〜Discover U!!! バージョン〜開催期間：2026年6月29日（月）〜8月31日（月）開催場所：ウォーターワールドジュラシック・パーク・ザ・ライド 〜Discover U!!! バージョン〜開催期間：2026年7月8日（水）〜9月30日（水）開催場所：ジュラシック・パーク・ザ・ライド

エンターテイメントの力を再発見できる、開業当時から人気を誇る2大アトラクションの水を増量し、“びしょ濡れ”度をさらにパワーアップ！

『ウォーターワールド』は、ゲストへの水かけ量の倍増に加え、ジェットスキー・アクションがパワーアップします。

また、『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』は、逃げ場のない岩場にウォーターカーテンを導入し、ドロップ時には大量の水に囲まれる体験ができます。

暑さを吹き飛ばす、夏限定の爽快な新体験が楽しめること間違いなしです☆

※開催期間は変更になる場合があります

※『ジョーズ』のパワーアップは、9月ごろからの実施予定です。また、水量アップ対象外です

クール・スプラッシュ・タイム 〜25周年バージョン〜

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）

実施回数：1日3回

開催場所：グラマシーパーク

大量の水が四方八方から降り注ぎ、全身“びしょ濡れ”になれると大人気を博した『クール・スプラッシュ・タイム』が、25周年だけの特別バージョンで開催。

25周年のテーマソング、Vaundyの「Destiny Journeys」などの周年ソングを楽しみながらクールダウンできる、パークならではの演出に期待が高まります。

※開催期間は変更になる場合があります

ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜

開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）

夜は、カラフルなネオンで一変したパークで、“縁日”のようにド派手で楽しいナイト・エンターテイメントをお届け。

“びしょ濡れ”になれるダンス・ショーやストリート・ショーに加え、光るフードやグッズが楽しめるフード・マーケットやゲームなどが楽しめます。

※開催期間は変更になる場合があります

木陰で休める並木道『グリーン・ストリート』が進化。新たな休憩スポットも新設

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

実施期間：

『クール・グリーン・ストリート』2026年7月1日（金）〜8月26日（水）実施時間：パークオープンから16:00まで設置場所：ハリウッド・エリア グリーン・ストリート『クールダウン・ステーション』2026年7月1日（金）〜8月26日（水）使用可能時間：『プレイング・ウィズおさるのジョージ』アトラクション営業時間に準ずる設置場所：ハリウッド・エリア『プレイング・ウィズおさるのジョージ』出口の屋内スペース

2025年ハリウッド・エリアに誕生した、青々と茂ったケヤキの木陰で休息できる並木道『グリーン・ストリート』に、足元から吹き上がるミストを追加することで、より一層の体温低下を狙う『クール・グリーン・ストリート』が登場。

同じくハリウッド・エリアに、ケヤキの木陰で涼むことができる憩いの場も新しく設置されます。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また、ファミリーに人気のショー・アトラクション『プレイング・ウィズおさるのジョージ』出口の屋内スペースには、誰でもクーラーの効いた室内でベンチに座ってクールダウンできる『クールダウン・ステーション』が2026年も登場。

さらに屋内スペースには、通常温度よりマイナス2℃低い設定にした自動販売機を新たに設置されます。

パーク内の屋内・施設とともに、今まで以上に快適な空間を提供できるよう、熱中症対策に有効な様々な施策を積み重ねていきます。

ゲストに笑顔と“清涼”を届けるクルーからのアクションを2026年も実施

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゲストに笑顔を届けるため、ミストスプレーで描くパークの仲間たちを楽しみ、ゲスト自身も参加することができるパーク名物の「スプレーアート」を、キャノピー下で実施。

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また、ゲストにひと吹きの“清涼”を届けるミストファンを用いたクルーのアクションも2026年と同じく実施されます。

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さらに、ゲストへ元気と笑顔をチャージしてもらうため、クルーからの「塩分タブレット」配布も、2025年に引き続き実施。

ゲストが笑顔でパークを楽しむための熱中症対策と同時に、パークのエンターテイメントを支えるクルーやエンターテイナーの安心安全のための熱中症対策もさらに強化されます。

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冷たいドリンクやおしぼり、塩分タブレットをパーク内のクルーに配布する「オアシス隊」を増加。

さらに、パークに入る前や帰ってきたときに利用できるドリンクやクールタオル、「塩分タブレット」を補給することができる「オアシススポット」に加え、テントの中で体を冷やすことができるクルーのための『クールダウン・ステーション』も設置されます。

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また、熱中症予防のために朝食摂取を促進。

クルーカフェにて、期間限定で朝食メニューが新たに導入されることが決定しました。

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夏仕様のワードローブ（制服）の強化と合わせ、クルーやエンターテイナーも「熱中症ゼロへ」を目指します。

2026年もゲストとクルーが夏のパークで安心安全に過ごせるよう、2025年以上の熱中症対策に取り組む「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

今後もゲストの最高の笑顔のために、さらに徹底した熱中症対策が行われます。

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