名前の伏線回収！ドラマ『リボーン』横田真悠が演じる“秘書”のまさかの正体判明

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれている。

4月21日（火）に放送された第2話では、光誠がなんとか英人として振る舞いながら生活していた。そして光誠は、“2026年の世界”で自身の秘書だった英梨（横田真悠）の意外な正体を知る展開に…。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】英梨の正体を知った光誠が新たなミッションをスタート！

◆「英梨」の名前に隠された繋がり

自身が立ち退きを進めていた商店街にあるクリーニング屋の息子・英人に転生してしまった光誠。

元の生活に戻ろうと、光誠は2012年当時のNEOXISに向かうも、どうやら“この時代の光誠”も自分とは別にそのまま存在しているようで、英人に転生している光誠は不審者扱いを受けてしまう。

そのため、ひとまず光誠は、英人として生きるべく彼のことや周囲の状況を調べ、生活の基盤をつくっていこうと動き始める。

そんななか、オーストラリアに留学していた“英人の妹”が家に帰ってきた。

すると、「お兄ちゃん！」と嬉しそうに近づいてきた妹は、転生する前の世界で光誠の秘書を務めていた英梨だった。英人とのまさかの繋がりが判明し、光誠は唖然とした表情を浮かべる。

この時代の英梨は大学4年生で、まだNEOXISには入社しておらず、これから就職活動を始めるところだった。将来NEOXISには危機があり、英梨が愛想をつかして退社する未来を知っている光誠は、「（英梨を）そんな会社に入れるのは良くない」と考え意見する。

そして光誠は、英梨が別の企業に就職するよう、“2012年以降の世界”の記憶を活かしながら誘導を始めるが、次々と壁に阻まれてしまう。

第1話では、英人たち商店街住民との繋がりを感じさせる描写はなかった英梨。しかし、英人や、その父・野本英治（小日向文世）と同じように「英」の字が名前に入っており、さりげない伏線が見事に回収されていた。