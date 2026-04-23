【ハードオフ 新宿マルイ メン】 4月27日 オープン予定 展開場所：新宿マルイ メン 5F 営業時間：11時～20時

ハードオフコーポレーションは4月27日、新宿マルイ メン 5Fにリユースショップ「ハードオフ」をオープンする。

ハードオフは中古品の買取・販売を行うリユースショップ。家電や楽器、パソコンからカー用品まで幅広い商品を取り扱い、買取した品物をクリーニングやメンテンナンスをして販売する。

オープンの発表に合わせ、取扱商品の一例が公開。楽器・オーディオ・カメラ・パソコンのほか、ゲーム関連商品にはPS5/SWITCH/Wii U/PS4/PSvita/Wii/PSP/PS3/Windows/レトロゲーム機/レトロゲームソフトなどが用意される。

□「ハードオフ 新宿マルイ メン」のページ

【取扱商品一例】

［オーディオ］アンプ／スピーカー／チューナー／ラジカセ／ミニコン／iPod／CDプレーヤー／MDプレーヤー／アナログプレーヤー／ポータブルオーディオ／電話機など

［テレビ・映像製品］液晶テレビ／Blu-rayレコーダー／DVDプレーヤー／プロジェクター／ビデオデッキ／ムービーなど

［楽器］MTR／アコースティックギター／エフェクター／エレキギター／キーボード／ギターアンプ／サックス／サンプラー／チェロ／ドラムセット／トランペット／バイオリン／フルート／ミキサー／音源モジュールなど

［カーAV］ドライブレコーダー／アンプ／ヘッドユニット／スピーカー／モニター／ウーファー／ナビゲーションシステム／各種プロセッサーなど

［ゲーム機・ゲームソフト］PS5／SWITCH／Wii U／PS4／PS vita／Wii／PSP／PS3／Windows／レトロゲーム機／レトロゲームソフトなど

［スマートフォン・タブレット］スマートフォン／携帯電話／タブレットPC／電子書籍端末など