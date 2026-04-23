“学園もののアイコン”俳優クォン・サンウ、高校生アクションドラマに出演決定！主人公の叔父役に

俳優クォン・サンウが、ドラマ『スタディーグループ』シーズン2に出演する。

4月23日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、クォン・サンウはTVINGオリジナルドラマ『スタディーグループ』シーズン2に新たに合流する。

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クォン・サンウは劇中、甥のガミン（演者ファン・ミンヒョン）にケンカの技を伝授した叔父、チョン・ヨンハ役を演じる。

姉に内緒で甥を教えていたことがバレて、絶縁までされる人物だが、誰よりもガミンのそばで彼の悩みを聞く、人間味あふれる人物だ。

『スタディグループ』は、勉強は得意になりたいが、ケンカの才能ばかりに恵まれてしまったユン・ガミンが、最悪の“落ちこぼれ学校”で血も飛び散る入試に飛び込み、スタディーグループを結成する、コミカルな高校生アクションで、2025年にシーズン1が公開された。

熱烈な反応により、シーズン2の制作が確定し、3月から本格的な撮影に入っている。

（記事提供＝OSEN）クォン・サンウ

そんななか、今シーズンに“元祖学園ものアクションのアイコン”と呼ばれるクォン・サンウが新たに加わるというニュースで、注目を集めている。

クォン・サンウはデビュー後、ドラマ『同い年の家庭教師』、映画『マルチュク青春通り』『青春漫画〜僕らの恋愛シナリオ〜』などに出演し、学生の間で絶大な人気を得た。

特に、元祖“制服アクション”とも言える『マルチュク青春通り』の主人公だったクォン・サンウが、『スタディーグループ』シーズン2で見せる新たな姿に期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。