「カレンダーを作るのは初めて。いつか作れたらいいなと思っていたのでうれしかったですし、いろんな自分を届けられると思いました!」

【写真】『ゴジュウウルフ』冬野心央の超絶美麗カレンダー

と話すのは、2月まで放送されていた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』でゴジュウウルフ／遠野吠を演じた冬野心央。

“レッド”を演じきって「役とともに成長できました!」

「戦隊ではどちらかというと近寄りがたい役柄だったのですが、このカレンダーでは親しみやすい自分を見てもらえると思います。冬野心央っていう俳優のイメージを、いい意味で更新できるものになったと思っています。赤、青、黄色、緑、白、黒……6色のスタイリングで撮ったのですが、白が特にお気に入りです!」

若手俳優の登竜門として知られるスーパー戦隊シリーズで“レッド”を演じきった気持ちを尋ねると、

「こんなに長くて濃い1年は初めて。自分自身がすごく成長できた実感もあります。レッドということで、撮影はもちろん、舞台挨拶やイベントで話す機会も多くて。どちらかというと不得意な分野だったので、それが少しできるようになったのは大きいなと思っています。

胸を張って“戦隊をやっていました!”と言える作品に出合えたし、自信にもつながりました。役とともに成長できました!」

今後はどんな俳優になっていきたい？

「まずは、いろんな作品に出られるようになりたいです。特に映画が好きなので、ざっくり言うとムービースターを目標に。横浜流星さん、村上虹郎さん……憧れの人はたくさんいますけど、これからはいろいろ経験を積んで。憧れたうえで、わが道を行きたいなと思っています!」

ふゆの・みお '03年12月3日生まれ、山口県出身、176cm。'22年から俳優活動を開始。世界遺産検定2級、英検準1級。Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』期間限定上映中。

『冬野心央 2026.4〜2027.3 カレンダー』

【卓上】ポストカードサイズ14P、プラケース付き。3300円（税込み）【壁掛け】B5冊子28P。3520円（税込み） 発売／ステラリリー

※写真は壁掛け表紙

撮影／吉岡竜紀 取材・文／池谷百合子