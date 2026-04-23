元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊が２２日、自身の「Ｘ」を更新し２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）がフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送が決定したことへの思いを明かした。

同大会で引退を公言している武尊は、メインイベントでロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦する。フジテレビは大会当日の午後１０時から１１時２４分まで「武尊 ｖｓ ロッタン」。「フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ」若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）。「アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ」吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ（タイ）。「バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ」ジョナサン・ハガティー（イギリス） ＶＳ 与座優貴の４試合を録画放送する予定。また、同大会は「Ｕ‐ＮＥＸＴ」が独占ライブ配信する。

武尊が「Ｘ」でつづった思いは以下の通り。

「ずっと目標にしてきた試合の地上波全国放送が決定しました。

引退試合をＰＰＶではなく無料の地上波テレビ放送にして頂けたことＯＮＥのスタッフ、フジテレビ、そしてこの放送の為に動いて頂いた方々に心から感謝します。

子供の頃テレビで見る格闘技に夢や希望を貰った。

今はネットの時代になってきてるけど子供から年配の方まで気軽に見れるテレビだからこそみんなに届けられる力があると思う。

現役最後の試合、最高の形で勝ってこれからの格闘技界に繋げます。

会場に来れない方は是非テレビでご覧ください！」

◆４・２９有明全対戦カード

▼メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン・ジットムアンノン ＶＳ 武尊

▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ

▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ

吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ

▼第１２試合 バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人

▼第１０試合 アトム級総合格闘技

三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優

▼第９試合 バンダム級キックボクシング

秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢

▼第８試合 フェザー級キックボクシング

和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ

▼第７試合 アトム級総合格闘技

平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット

▼第６試合 フライ級総合格闘技

和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎

▼第５試合 ストロー級総合格闘技

山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平

▼第４試合 フライ級ムエタイ

士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ

▼第３試合 ストロー級キックボクシング

黒田斗真 ＶＳ 田丸辰

▼第２試合 フライ級キックボクシング

陽勇 ＶＳ 内藤大樹

▼第１試合 バンダム級総合格闘技

永井奏多 ＶＳ 神部篤坊