『ひつじ探偵団』吹替にダイアン津田が参加、実際の映像が公開 ─ 「スーではなくメェ～を差し上げます」

映画『ひつじ探偵団』の日本語吹替版に、ダイアンの津田篤宏が参加することが発表された。津田が演じるのは、ひときわ強烈な存在感を放つ双子の羊ロニー＆レジー。あわせて、日本語吹替版の本編映像も解禁されている。

『ひつじ探偵団』は、世界的ベストセラー小説を原作に、『ミニオンズ』の共同監督カイル・バルダが実写映画化した異色の“迷（メェ～）宮ミステリー”だ。予告編が公開されるやいなや、その独創的でシュールな世界観がSNSで拡散。日本でも公開を望む声が高まり、当初予定より大幅に前倒しされて、2026年5月8日（金）の日米同時公開が決まった経緯を持つ。

物語の主人公は、イギリスの田舎町で羊たちと暮らす羊飼いジョージ。毎晩、羊たちに探偵小説を読み聞かせている彼だったが、ある日突然、死体で発見されてしまう。事故だとは信じない羊たちは、最も賢いリーダーのリリーを中心に捜査を開始。手がかりを追ううち、ジョージには47億円もの巨額な遺産があったことが判明し、周囲の誰もが怪しく見えてくる。

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そんな本作で津田が声を吹き込むのは、群れの中でも目を引く筋肉質な体格と、やんちゃで破天荒な性格をあわせ持つ双子の羊ロニー＆レジーだ。とにかくパワフルで、物をぶつけたり壊したりするのが大好きという、かなり予測不能な兄弟。津田はこの2頭を一人二役で演じ分けることになる。津田からのコメントも届いている。

「ふたごの⽺役ということで、⼀⼈で⼆役をやるのは初めてだし、

どうやって声を出したらいいのか途中こんがらがってしまったのですが、

しっかりできてたみたいなので、安⼼してください︕

皆さんにもちゃんと聞き分けることができると思います︕

映画を観てくれた⼈には、スーではなくメェ～を差し上げます︕」

主人公ジョージ役はヒュー・ジャックマン。その吹替を『X-MEN』シリーズや『グレイテスト・ショーマン』などでもおなじみの山路和弘が担当する。さらに、リリー役に井上喜久子をはじめ、千葉繁、チョー、麦人、水瀬郁、津田篤宏ら、かなりにぎやかな日本語吹替陣が揃った。

羊たちが本気で捜査を始めるという時点でもユニークだが、そこに津田の“メェ～”が加わることで、日本語版の注目度もかなり強まりそうだ。『ひつじ探偵団』は2026年5月8日（金）より全国の映画館で公開。