日本時間26日午前、アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の最中に、複数の発砲音がしたため、トランプ大統領らが急きょ退避する事態となりました。パニックとなった現場に居合わせた記者が緊迫の状況を伝えました。【真相報道バンキシャ！】■緊迫の夕食会「銃を構えるシークレットサービス」日本時間26日午前、アメリカ・ワシントン。銃撃事件は、夕食会の最中に起きた。NNNワシントン 増田理紗 記者「ホワイトハウスの