三浦璃来さん、木原龍一さん政府は2026年春の褒章受章者を28日付で発表した。受章者は603人（うち女性137人）と28団体で、29日に発令される。学術やスポーツ、芸術の功績者に贈呈する紫綬褒章に、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）や、俳優で演出家の吉田鋼太郎さん（67）らが選ばれた。紫綬褒章は26人（うち女性