ドイツのメルツ首相は27日、アメリカのイラン戦略について、「控えめに言っても軽率で国全体が屈辱を受けている」と批判しました。メルツ首相は27日、自身の選挙区で学生たちに向けて講演し、イラン情勢をめぐるアメリカの対応について、「明らかに戦略がない」と指摘しました。また、紛争における出口戦略の重要性について、「アフガニスタンやイラクで、私たちはそれを痛ましく経験した」と述べたうえで、「一連の出来事は、控え