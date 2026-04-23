子ども大喜び♡【マクドナルド】コンプしたくなる可愛さ！「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から新作おもちゃが登場！ 今回は、子どもだけでなく大人も集めたくなってしまいそうな「サンリオキャラクター」のかわいいアイテムがそろっています。今回は、そのなかでもおすすめのおもちゃをご紹介。フルコンプを目指してみて。

サンリオキャラクターが大集合！

4/10よりスタートしたのは｢ハッピーセット® サンリオキャラクターズ」です。4/23までの第1弾で4種類、4/24～5/7までの第2弾で5種類、5/8～の第3弾では第1弾・第2弾で登場した全9種類のおもちゃのなかからどれか1つがもらえます。第1弾と第2弾でラインナップが異なるため、何度も通って全種類コンプリートしたくなってしまいそうです。

どれが出てもかわいい！ 週末プレゼントも

第1弾はこちらの4種類。プリンくんの「おしりふりふりフィギュア」やキティの「きせかえフィギュア」などどれが出てもうれしいラインナップ。第2弾ではポチャッコ・シナモン・こぎみゅんなど4種類に、ひみつのおもちゃ1種類が登場します。さらに4/25・4/26の2日間は「ハッピーセット® サンリオキャラクターズ」を1セット買うごとに「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」がもらえるそう。4/25・4/26のランチはハッピーセット®がおすすめです。

飾っておくだけでもかわいい！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛すぎ」と絶賛の「リトルツインスターズ ゆめかわ メモケース」。シーソーのように左右にゆらゆらと揺れるのがポイントになっています。飾っておくだけでもかわいくて、気分を上げてくれそうです。ケースの中にはメモが2枚入っています。

これは大当たりの予感！

レポーターHaruさんが「子どもも大喜び」と紹介する「クロミ ケータイ型キーリング」です。クロミの顔の後ろ部分を広げるとケータイに変身。平成女児の心をくすぐりそうなアイテムです。おもちゃをデコレーションできるシールも付いているので、自分だけのクロミを作ってみるのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A