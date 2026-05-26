電通は5月21日、情報メディア産業に関するデータブック「情報メディア白書2026」を同社ホームページで公開した。1993年から毎年発刊している同白書について、より多くの人がいつでも活用できるよう、本年からウェブ版で無料公開する形式に変更した。「情報メディア白書2026」のイメージ「情報メディア白書2026」は、電通でメディアや広告に関する研究調査と情報発信を行う「電通メディアイノベーションラボ」が公開したもの。オリ