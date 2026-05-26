確定した裁判をやりなおす再審制度の見直しをめぐり、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止することなどを盛り込んだ刑事訴訟法改正案が26日、国会で審議入りしました。高市首相「本法律案は再審制度が非常救済手続きとして、より適切に機能するものにするために、大変重要な意義を有するものでございます。強い思いを持って取り組んでまいります」政府が提出した改正案には、再審開始の決定に対する検察官による抗