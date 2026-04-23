高橋成美、SNSでの失敗談にスタジオざわつく「パスポートと免許証を…」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が22日、日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。SNSでの失敗談を明かした。
【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美
詐欺＆悪徳商法がテーマとなり、MCの上田晋也から「ダマされやすい人？」と尋ねられ、元気よく手を挙げた高橋。SNSで元プロ体操選手・内村航平のなりすましアカウントをフォローしていたことを明かして、共演者を驚かせた。
さらに続けて「インスタで痛い目にあったことあります」と激白。認証バッジがほしくて、ある日、「公式バッジを付与したくご連絡させていただきました」というメッセージが届き「うれしくなって、パスポートと免許証をすぐ写真撮って送っちゃったんです」と打ち明け、スタジオをざわつかせた。現在、悪用については「まだ大丈夫か分からない…」と話していた。
【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美
詐欺＆悪徳商法がテーマとなり、MCの上田晋也から「ダマされやすい人？」と尋ねられ、元気よく手を挙げた高橋。SNSで元プロ体操選手・内村航平のなりすましアカウントをフォローしていたことを明かして、共演者を驚かせた。
さらに続けて「インスタで痛い目にあったことあります」と激白。認証バッジがほしくて、ある日、「公式バッジを付与したくご連絡させていただきました」というメッセージが届き「うれしくなって、パスポートと免許証をすぐ写真撮って送っちゃったんです」と打ち明け、スタジオをざわつかせた。現在、悪用については「まだ大丈夫か分からない…」と話していた。