なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、4月28日午前11時から、「痺辛麻辣（シビカラマーラー）冷やし担々うどん」を販売する。

なか卯では、夏の定番「冷やし担々うどん」を今年も販売している。今回は、痺れる辛さと濃厚な味わいをより楽しめる「痺辛麻辣冷やし担々うどん」が登場する。

「冷やし担々うどん」に、シャキシャキ食感の白髪ねぎと、クミンや八角などの7種類のスパイスを使用した麻辣だれをトッピングした。旨辛な担々うどんに、白髪ねぎの程よい辛みや、麻辣だれの痺れる辛さとコクがプラスされたやみつきになる本格四川風の味わいに仕上げている。辛いものが好きな人にも、これからの暑くなる時期に刺激的な一杯を求める人にもおすすめの商品になっている。

同時に、つるりとしたのど越しが特長の二八そばを使用した「痺辛麻辣冷やし担々そば」や、こだわり卵の温たまをのせた「温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん」「温たま痺辛麻辣冷やし担々そば」も登場する。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、「痺辛麻辣冷やし担々うどん」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

痺辛麻辣冷やし担々うどん

小：530円

並：690円

大：790円

痺辛麻辣冷やし担々そば

小：630円

並：790円

大：910円

温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん

小：640円

並：800円

大：900円

温たま痺辛麻辣冷やし担々そば

小：740円

並：900円

大：1020円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※446店舗で販売予定（4月22日時点）

［発売日］4月28日（火）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp