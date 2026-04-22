ゴールデンウィークを前に、北の大地の春の味覚を楽しめる「大北海道展」が岡山市北区の百貨店で始まりました。

【写真を見る】タラバカニに完熟イチゴに 北の大地の春の味覚を集めた「大北海道展」 “いちごミルクパフェ”も大人気 5月6日まで【岡山】

うま味が乗った今が旬のタラバカニやこだわりの完熟イチゴ、

甘くみずみずしいアスパラガスを中心に、岡山高島屋できょう（22日）始まった「大北海道展」です。

会期中、合わせて60店舗、約1,000種類の商品が並び、会場は賑わいをみせています。

特に列が長かったのが岡山高島屋限定の「いちごミルクパフェ」。

今回すべてのいちごスイーツで使われている「うらかわ菅農園」のいちごは、甘いだけでなくさわやかな酸味が特徴です。

（望月陽茉莉キャスター）

「いただきます。美味しいです。このソフトクリームのいちごの甘さと、いちご自体の酸味がとてもよくあっています」

購入した商品やラーメンを屋上で楽しむこともできる「大北海道展」は、来月（5月）6日まで開かれています。