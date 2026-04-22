Snow Man・渡辺翔太「太りたいけど太れない」 体質の悩みを『千鳥かまいたちゴールデンアワー』で告白
お笑いコンビ・千鳥とかまいたちがMCを務める、日本テレビ系バラエティー番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（よる8時放送）に、Snow Manの渡辺翔太さん（33）やCUTIE STREETの増田彩乃さん（22）がゲスト出演。体質の悩みを告白しました。
22日、“ダイエットはつらいよ大賞”と題し放送。渡辺さん、増田さんのほかに、ロングコートダディの兎さん（37）、お笑いコンビ・おかずクラブ、元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）、ラランドのニシダさん（31）が出演しトークが繰り広げられます。
高橋さんは、現役を引退してから調味料を使うようになったことで、「世界が変わりました」「人間関係が良好になりました」と話すと増田さんは、「太りやすい体質なので、ちょっと食べただけで衣装のスカートがパーンって外れちゃったり」と明かし、「カワイイだけじゃやってられません」とポーズを決めてみせました。
一方、渡辺さんは「太りたいけど太れない」という悩みを告白。「毎日好きなものを食べて飲んでいる」という生活に、おかずクラブは納得がいかないようで、「スナック菓子はどうですか？」「量は？」など質問ぜめ。さらに、渡辺さんが「食べ物や飲み物を家に置かない」と言うと、「えー！」と全員あぜん。「冷蔵庫には水だけ」というスタイルには、山内健司さん（45）から「逃亡犯の家と一緒」とツッコまれてしまう場面も。『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は22日（水）よる8時から放送です。