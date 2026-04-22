お笑いタレント・あべこうじと、元モーニング娘。の高橋愛夫妻が２２日、都内で行われた横浜開港記念イベント「ハマフェスＹ１６７」（５月３０、３１日、神奈川・馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手エリア）の開催記念発表会に出席した。

横浜開港を祝う年に一度のイベントで、今年のテーマは「笑顔花咲く横浜感謝祭」。おしどり夫婦として知られる夫妻は、フェス会場で提供される横浜食材を使用したカレーパンを試食。あべは高橋からパンを「あ〜ん」と差し出され、「おいしい！この一口の中にすごくカレーがぁ…」と食べながら味を表現した。

２０１４年に結婚し、今年で１２年。あべは「おいしいあんまんがありまして。それを２人で分けて食べてます。デートといったら中華街や元町」とデレデレ。高橋がこの日身につけているアクセサリーも、横浜で購入したものであることを明かし「愛を育んでます」とラブラブぶりをアピールした。

オール横浜ロケで５月１日に公開される映画「ラプソディ・ラプソディ」（高橋一生主演）に触れた高橋は「（劇中に登場する市内の）中区役所が私たちが婚姻届を出した場所。懐かしい」とハイテンション。あべも「見たことあるな〜」と応じた。