2026年4月22日（水） MLB ロイヤルズ vs オリオールズ 試合結果
開催：2026.4.22
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 6 - 5 [オリオールズ]
MLBの試合が22日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとオリオールズが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。
2回表、8番 コビー・メヨ 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 KC 0-3 BAL
2回裏、6番 マイケル・マッシー 5球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 1-3 BAL
5回裏、1番 マイケル・ガルシア 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-3 BAL、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 3-3 BAL
7回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 4-3 BAL
8回表、3番 アドリー・ラッチマン 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 KC 4-5 BAL
8回裏、6番 マイケル・マッシー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 5-5 BAL
9回裏、ピッチャー ライアン・ヘルズリーがワイルドピッチでロイヤルズ得点 KC 6-5 BAL
試合は6対5でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで1勝1敗5S。負け投手はオリオールズのライアン・ヘルズリーで、ここまで0勝2敗6S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-22 11:48:16 更新