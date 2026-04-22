開催：2026.4.22

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 6 - 5 [オリオールズ]

MLBの試合が22日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとオリオールズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。

2回表、8番 コビー・メヨ 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 KC 0-3 BAL

2回裏、6番 マイケル・マッシー 5球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 1-3 BAL

5回裏、1番 マイケル・ガルシア 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-3 BAL、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 3-3 BAL

7回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 4-3 BAL

8回表、3番 アドリー・ラッチマン 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 KC 4-5 BAL

8回裏、6番 マイケル・マッシー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 5-5 BAL

9回裏、ピッチャー ライアン・ヘルズリーがワイルドピッチでロイヤルズ得点 KC 6-5 BAL

試合は6対5でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで1勝1敗5S。負け投手はオリオールズのライアン・ヘルズリーで、ここまで0勝2敗6S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 11:48:16 更新