お兄ちゃんの隣で寝たいコーギーが、「花粉症やから無理」と言われた時のリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で21万5000回再生を突破し、「かわいすぎる」「意地でも一緒に寝たいんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：『花粉症やから！』どうしても男の子と一緒に寝たい犬→無理だと伝えると…思った以上に『駄々をこねる光景』】

絶対にお兄ちゃんと一緒に寝たい

Instagramアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、お兄ちゃんと一緒に寝たいコーギー「ジッさん」こと「ジノ」くんの様子。お兄ちゃんは花粉症で、この時期に一緒に寝ると悲惨なことになるのだそう。

花粉症などお構いなしに、お兄ちゃんのベッドの上に陣取っているジッさん。「だーめ」とお兄ちゃんとお母さんで説得を試みますが、ジッさんはビタッと顎までシーツに付けて、石のように動きません。

駄々をこねているワンコ

途中、勉強が分からないと妹さんに呼ばれるお兄ちゃんですが、その間も拗ねるジッさんをナデナデ。優しい撫で方からも、お兄ちゃんのジッさんへの愛情が伝わってきます。

「ジノ！降りなさい！」とお兄ちゃんに言われると、ジッさんは明らかにお怒りの表情。「イヤだ！」とばかりに「ヴッ」と唸って、「今日は絶対にここで寝たい」という強い気持ちを存分にアピール。

可愛さに屈してしまったお兄ちゃん

花粉症の時期にジッさんと一緒に寝ると、お兄ちゃんはくしゃみを連発してしまい、それがうるさくなって、結局ジッさんは別の部屋に移動してしまうといいます。それでもこの瞬間の、お兄ちゃんと一緒に寝たい気持ちは揺るぎないものだったよう。

最後まで、お兄ちゃんのベッドから動く気配のないジッさん。しかし優しいお兄ちゃんは、駄々をこねるジッさんを見て、最終的には「やっぱ可愛いなぁ～」と心の声が漏れてしまうのでした。

投稿には「かわいすぎる」「意地でも一緒に寝たいんだね」「お兄ちゃんが優し過ぎて泣ける」「ジッさんのムキ顔好き」「断固たる決意が伝わる」「カワイイは正義」といったコメントが寄せられています。

ジッさんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「jino_corgi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。