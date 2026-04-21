2023年世界ジュニア銀のイム・ヘナ、クォン・イェ組

2月のミラノ・コルティナ五輪にも出場したフィギュアスケート・アイスダンスの韓国代表カップルが解散を発表した。世界のファンからは「本当に残念」「恋しくなるな」と惜別コメントが集まった。

21歳のイム・ヘナは21日、自身のインスタグラムに英語で「皆さん、こんにちは。この度、イェと私のパートナーシップを解消することをお知らせします。この決断は、私たちの競技に対する共通の目標や夢を慎重に検討した結果です」とつづり、24歳のクォン・イェとのカップルを解消すると発表した。

2人は2023年の世界ジュニア選手権で銀メダル。今年2月のミラノ・コルティナ五輪では22位だった。イム・ヘナは「そしてファンの皆様、この特別な旅路を共に歩んで下さり、本当にありがとうございました。皆様は私の心の中でいつまでも特別な存在です」と感謝を述べ「最後にイェへ」としてパートナーへの思いをづつった。

「早朝練習に耐えることができたのはあなたのおかげです。誰かに話を聞いてほしい時に、いつもそばにいてくれてありがとう。たくさんの笑いと最高に楽しい時間をありがとう。いつも私の夢を信じてくれてありがとう。あなたは私の初めてのパートナーで、そのことは一生忘れません」という言葉には、ファンからも感動の声が集まった。

「2人の関係性とスケーティングが大好きだった！」

「こんなことになって本当に残念だ」

「君の選択を尊重するよ」

「2人が一緒にいる姿が恋しくなるな」

「なんてことだ」

イム・ヘナは新たなパートナーを探し、現役は続ける予定ともしている。



（THE ANSWER編集部）