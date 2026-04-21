PKでプロ初得点「外すっていう不安は一切なかった」。度胸がある岩崎亮佑にとって１つの通過点。派手なゴールパフォにも期待「そこはその時のテンションで」【横浜FC】

PKでプロ初得点「外すっていう不安は一切なかった」。度胸がある岩崎亮佑にとって１つの通過点。派手なゴールパフォにも期待「そこはその時のテンションで」【横浜FC】