元筋肉アイドル、元プロレスラーのタレント・才木玲佳が２１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。昨年４月に子宮筋腫の手術を行っており、子宮破裂のリスクを乗り越えて誕生したという。

「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と無事の誕生を発表。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と明かした。

妊娠生活について「子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました」と振り返り、「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉（うれ）しさと愛おしさで、自然と涙が溢（あふ）れてきました」と安どした。

そして「携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです」と感謝。「今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています。お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます！」とファンにメッセージを寄せた。

慶大卒の才木は、プライベートでは２４年１１月に一般男性との結婚を発表し、「８０ｋｇ近くある彼を持ち上げました！」と夫を軽々と持ち上げるウェディングフォトを公開して話題になった。２３年には宅地建物取引士に合格したことを報告している。