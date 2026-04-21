【「竹コミ！」春の新連載】 4月21日より順次配信開始

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竹書房は、同社が運営するWEBコミックサイト「竹コミ！」にて、新作マンガ5作品を4月21日より順次配信開始する。各作品は連載開始日の正午に公開される。

連載がスタートする作品は「生き餌によるモフモフ猛禽飼育記 異世界トリップしたら、姫巫女召喚のおまけでした」「さいはての塔、いやはての少女たち」「淫魔も逃げ出す黒江さん」「推し着物」「気になるあの子は激重感情なおとこのこでした」の5作品。

生き餌によるモフモフ猛禽飼育記 異世界トリップしたら、姫巫女召喚のおまけでした

4月21日連載開始

漫画：るびる 原作：瀬尾優梨

【あらすじ】

愛が重めな堅物戦士から溺愛されちゃう！？生き餌にされた元OLの大逆転シンデレラストーリー！

OL・平河優月は、会社の後輩の姫巫女召喚に巻き込まれ、異世界に転移してしまう！

姫巫女のおまけだと冷遇され、邪魔者扱いの日々。

この状況をなんとかしようと「何かできる仕事はありませんか」と尋ねたら、身ぐるみ剥がされて魔獣の生き餌に！？

だけど、その猛禽系モフモフ魔獣はなぜか優月にだけは懐いてくれた上に、何やら秘密があるようで……？

【みどころ】

どんな逆境でも、ひたむきに頑張る主人公・優月が応援したくなります！

しかも優月に懐いてくれたモフモフ魔獣が、どうやらただの魔獣ではないようで……！？

どんな秘密があるのか、ぜひ読んで確かめてみてください！

さいはての塔、いやはての少女たち

4月23日連載開始

著者：すきま

【あらすじ】

滅んだ世界に、ゆるくて優しい旅がある──。

文明が崩壊し、姿を消した人類の代わりに巨大化した生物が大地を闊歩する世界。

かつての人類の記録も、記憶も風化しつつある。

そんな世界で、二人の少女は「地平線の向こうに聳える巨大な塔」を目指して歩き続ける。

【みどころ】

終末世界 × ゆるふわ少女のギャップ旅

人類が姿を消し、巨大生物が跋扈する終末世界。

そんな過酷な環境の中で呑気に旅を続ける二人の女の子。

すきま先生が描くハードな世界観と圧倒的美少女のギャップをお楽しみください。

淫魔も逃げ出す黒江さん

4月24日連載開始

著者：よしむらなつき

【あらすじ】

このヒロイン、えっちな職権濫用中――!!

インキュバスの王子・平戸蓮は学びのためヒト科の学校へ転入。モテモテな学校生活をおくることで周囲の煩悩を喰らって過ごしていた。

しかしそこへ氷の風紀委員長・島原黒江が「風紀を乱している」と指導室に呼び出してきて――!?

不純で純情な指導（わからせ）ラブコメ開幕!!!!

【みどころ】

デビュー31年目、よしむらなつき先生のラブコメ初挑戦作が熱い!!

規律に厳しいはずの風紀委員長・黒江さんが、規則を盾に繰り出す「ヒミツの指導」とは……？

次第に距離が縮まっていく2人の甘酸っぱい展開をお見逃しなく！

推し着物

4月25日連載開始

著者：岡野く仔

【あらすじ】

「好き」を着て、ときめく私へ！

推しとの出会いから、再び着物の魅力に触れたかの子は、着物屋「お色」で働き、かつての推しだった店長・久乃と結婚。

慣れないながらも、お客様に寄り添いながら接客に奮闘する日々を送っている。

店を訪れるのは、それぞれの推しや悩みを抱えた人たち。

一着を選ぶたびに、誰かの人生がゆっくりと動き出していく――。

「推し」と「着物」が織りなす、オムニバスストーリー♪

【みどころ】

成人式は、振袖？ スーツ？

柄や色は、年相応で選ぶ？ 自分の「好き」を着る？

ひとりひとりの着物事情に悩んで、共感して…

運命の一着に出会った瞬間、そのときめきあふれる表情が魅力的です！

着物初心者さんから、着物ライフを満喫している方までお楽しみいただけます♪

気になるあの子は激重感情なおとこのこでした

4月26日連載開始

著者：くりもとぴんこ

【あらすじ】

私の前に現れた王子様は、きらきら美少女でした

男性が極端に苦手だけど、心の中では少女漫画のような甘い恋に憧れている22歳・深森香澄。

ある日、酔いつぶれていたところを謎の美少女・千種律に介抱される。

漫画のヒロインのような容姿と内面にキュンキュンする香澄だったが、その正体はなんと『おとこのこ』だった！！

そして告白までされてしまい、香澄は大パニック…！

圧倒的ビジュアルに押されまくり、まずは友達から始めることになったふたりだったが…

律の激重感情が止まらなくて――！？

コミュ下手な大人女子×愛が重すぎる女装男子の、胸キュンな4コマラブコメディ！！

【みどころ】

律の愛が重すぎる！！

そんな律に振り回される香澄ですが、

お友達をしていくうちにどんどん距離が近くなっていきます！！

そして、実は律はピュアなので、そこのリアクションも楽しめると思います♪