Mrs. GREEN APPLE冠ラジオ「ミセスLOCKS！」3人での出演終了・5月からは藤澤涼架単独で放送へ 大森元貴が理由説明「忙しくなっているのもあって」
【モデルプレス＝2026/04/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、3月2日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。5月から藤澤が単独で同番組を担当することを報告した。
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番組では、3人の個人仕事や4月5日にオフィシャルファンクラブ向けに開催された「PMGA SUMMIT about PHASE-3」で発表された2029年までのライブ構想についてトーク。大森は「私も 『Project-MGA』の2029年までの構想を発表しましたけども」「ということで、忙しくなっているのもあってですね…」と3人が各方面で忙しくなっていることについて触れた。
そして、藤澤が「なんと！5月からの『ミセスLOCKS！』は…！！！私、藤澤涼架が単独で授業を受け持つことになりました！！」と3人で担当していた同番組が、5月から藤澤の単独で放送することを報告。大森は「これ、どうなっちゃう？！だって、歴史がありますよ！『ミセスLOCKS！』って！」「もうすぐ10年目とかですか？もう10年ですからね。フェーズ1から始まって、休止になって、そこで僕が1人で任せてもらって！からのフェーズ2幕開けして！3人で始まって…みたいなことじゃないですか！」と番組の歴史を振り返った。
続けて、大森は「そこからの、りょうちゃん（若井）が今後1人になるっていうのは、これはもう、すごい！！生徒のみんなどう…どう思うかだよね？」と心配しつつ、若井は「りょうちゃんが1人で何かを語る瞬間とかっていうのは、あんまり機会がなかったりするから。めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、これは！」と期待を寄せた。そして、大森は「事あるごとに遊びに来るっていうか！助けに来るっていうか！」「神回にして帰っちゃうみたいな！」と度々顔を出すと宣言すると、藤澤は「遊びに来てね！（笑）」と話していた。
この発表を受け、ファンからは「3人のラジオ聴けないのは寂しいけど、これからも楽しみ」「りょうちゃん応援してます」「りょうちゃん頑張れ！」と反響が寄せられている。なお、4月27日放送回が3人で出演する最後の「ミセスLOCKS！」となる。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
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◆「ミセスLOCKS！」3人での出演終了へ
番組では、3人の個人仕事や4月5日にオフィシャルファンクラブ向けに開催された「PMGA SUMMIT about PHASE-3」で発表された2029年までのライブ構想についてトーク。大森は「私も 『Project-MGA』の2029年までの構想を発表しましたけども」「ということで、忙しくなっているのもあってですね…」と3人が各方面で忙しくなっていることについて触れた。
そして、藤澤が「なんと！5月からの『ミセスLOCKS！』は…！！！私、藤澤涼架が単独で授業を受け持つことになりました！！」と3人で担当していた同番組が、5月から藤澤の単独で放送することを報告。大森は「これ、どうなっちゃう？！だって、歴史がありますよ！『ミセスLOCKS！』って！」「もうすぐ10年目とかですか？もう10年ですからね。フェーズ1から始まって、休止になって、そこで僕が1人で任せてもらって！からのフェーズ2幕開けして！3人で始まって…みたいなことじゃないですか！」と番組の歴史を振り返った。
続けて、大森は「そこからの、りょうちゃん（若井）が今後1人になるっていうのは、これはもう、すごい！！生徒のみんなどう…どう思うかだよね？」と心配しつつ、若井は「りょうちゃんが1人で何かを語る瞬間とかっていうのは、あんまり機会がなかったりするから。めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、これは！」と期待を寄せた。そして、大森は「事あるごとに遊びに来るっていうか！助けに来るっていうか！」「神回にして帰っちゃうみたいな！」と度々顔を出すと宣言すると、藤澤は「遊びに来てね！（笑）」と話していた。
◆「ミセスLOCKS！」の発表に反響
この発表を受け、ファンからは「3人のラジオ聴けないのは寂しいけど、これからも楽しみ」「りょうちゃん応援してます」「りょうちゃん頑張れ！」と反響が寄せられている。なお、4月27日放送回が3人で出演する最後の「ミセスLOCKS！」となる。（modelpress編集部）
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