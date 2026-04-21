＜事務職の憧れ＞地域のおいしいものが食べられる出張に行ってみたい！でも実態は……？
普段内勤として働くママのなかには、「出張」に憧れを感じる人もいるのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティに事務職のママからこんな投稿がありました。
『事務職だから出張がないのだけれど、憧れる。県外に出張してその土地のおいしいものを食べて帰るのとか楽しそう！』
この投稿に、内勤ママの共感の声が寄せられた一方、出張が多いママからはその実態がわかるコメントが届きました。
『わかる！ 行ってみたい』
『私も出張のない仕事だったから憧れる。出張費で新幹線や飛行機に乗れるのはテンションが上がる。ご当地の名物を食べたいし、お土産も買いたい』
出張がない業種のママたちからはこういったコメントがいくつも寄せられていました。社内で働くことがメインの仕事だからこそ、普段と違う場所に仕事で行ける出張に憧れを抱くママたちが少なくないようです。「気分転換になりそう」「バリキャリって感じでかっこいい！」など、ママたちが抱くイメージはそれぞれのようですが「出張＝楽しい」という想像を膨らませているようです。
出張は楽しい！会社のお金で行けるし、出勤前に温泉も！？
実際に出張を重ねる働くママたちからもコメントが寄せられました。
『日帰りが多いけど、帰りに気になるお店に寄れる』
『ビジネスホテルに温泉がついているところもあって、前泊だと最高！ 地方だと車移動で朝はタクシーで向かうから、朝から温泉に入って身支度して、朝食を済ませてコーヒーを飲みながら待っているとお迎えが来てくれる』
今回の投稿では少数派でしたが、出張を楽しんでいるママたちからのコメントもありました。会社のお金で遠出ができて、仕事の前に朝から温泉に入れるなんて、たしかに羨ましいですよね。
出張するけれど、いいことばかりじゃないよ
一方で今回目立ったのは「いいことばかりではない」という実体験でした。
出張中は時間的な余裕がない
『出張なんて、打合せをして終わったらすぐに帰社。なんてこともしょっちゅうだよ』
『楽しいばかりではない。駅近のホテルで一日中イベントや会議をして終わったらすぐに帰宅。遊びに行くのと仕事で行くのでは、疲れ方も違う』
もっとも多く寄せられたのが「時間がない」という意見です。一度の出張で複数の取引先を回る、ということもあるでしょうし、仕事が終わったらすぐに会社に戻る、ということも多々あります。「自由になるのは移動時間だけ」という声もあるほどです。また出張が多い旦那さんをもつママからは、旦那さんが出張中忙しすぎて「お土産も買ってきてもらえない」というエピソードも寄せられていました。
食事はコンビニ
『早朝から午前が仕事のメインだから、午後は自分の時間を作れた。でも地方を回っていたので宿から出ることはないし、そうなると食事はコンビニばかり』
『すごく汚いホテルや旅館に泊まり、周りにお店がないから食事はコンビニ飯。理想の出張なんて、ほとんどない気がする』
『宿泊費の上限が決められているから、観光地に近い場所への出張はホテル探しが大変。おいしいものを食べる余裕がないから、コンビニご飯』
出張に憧れるママたちが「その土地の名物を食べたい！」と思うのとは裏腹に、実際はコンビニご飯というママが少なくありません。会社で宿泊場所や予算が決められていると、さらに行動の自由が狭まってしまうようです。
上司や取引先の人と一緒に行動しなければならず、自由がない
『上司や現地の人と一緒にご飯に行くから、自分が行きたいお店には行けないよ』
『現地に行ったら先方と同行で、ほぼ初対面の人との車移動は地獄』
『一日中、知らない人と過ごすのは緊張でグッタリ』
「上司や取引先の人と四六時中一緒で疲れる」という声も複数ありました。出張先が地方であれば、上司や取引先の人と同じ車に乗って移動も多いでしょう。仕事の流れで食事も一緒に……というのもありそうです。そんな状況であれば、出張は楽しみどころか憂鬱、というママもいるかもしれませんね。
「出張に憧れる」という事務職のママからの今回の投稿。出張経験者のママたちからは「いいことばかりではない」とリアルな声が寄せられました。内勤のママからは、「ずっと事務所から出ないと、出張先のお土産を買ってくる人が楽しそう」といった声もありましたが、出張に行った先ではお土産を買う時間をなんとか捻出しているのかもしれませんね。ママたちのコメントからは「出張帰りの人を労わろう」とも思わされたのでした。