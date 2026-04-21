2012年に解散した元ロックバンド「ステレオポニー」のボーカルでシンガー・ソングライターのAIMI（35）が21日までに公式サイトやSNSを更新。結婚や出産などプライベートについて声明を発表した。

公式サイトでは「AIMIは現在 シンガーソングライターとして音楽活動を続ける一方でシングルマザーとして生活しております」と公表。これまで公表してこなかった理由として「妊娠出産について取り扱うことについて さまざまな事情の中にいらっしゃる方々への配慮も含めて慎重に扱いたい内容でもありました。加えて自身のレーベルOHELLO RECORDSを設立し独立した時期とも重なっておりましたが、独立そのものは妊娠や出産とは無関係であり不要な憶測やご心配を招くことを避けたいという思いもありました。さらに当時はコロナ禍という社会状況の中にあり、子どもが安全に成長していくための時間を大切にしたいという考えもありました」と説明した。

一方で、「ライブ活動やメディア露出が以前より少なくなったことでファンの皆さまにご心配をおかけしてしまう場面もありました。そして何より制作を続けていく中でAIMI自身が歌いたい言葉や表現にも少しずつ変化が生まれてきました」と状況が変わり、「ひとりの人間として日々を重ねる中で生まれる言葉やメロディを無理なく偽りなく音楽にしていきたい。10代から歌い続けてきたその歩みの先にある “今” を飾ることなく皆さまと共有しながらこれからのストーリーを一緒に見て共に歩んでいただきたい。」との思いから今回、報告に至ったと経緯を記した。

AIMIは自筆の文書で、「シングルマザーとして生活しています」と報告。「こんなに大切なことなのに、言えるようになるまでたくさん乗り越えなくちゃいけないことがありました。ですが、いつだって私の中にある強い光は歌い続ける力を与えてくれています」とつづり、「これからは母としても、さらに強い光の中で、AIMIの音楽に出会えてよかったと思っていただけるよう、成長し続けられるよう努力してまいります。がんばります！今後ともどうぞ、よろしくお願いします！！！」と呼びかけた。