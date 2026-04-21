〈「3ボールから打ちにいっていいバッターはお前じゃない」西武ライオンズ・辻監督が源田壮亮に徹底的に伝えたメッセージの“真意”に迫る〉から続く

ミスをユーモアで包んで場を回す原辰徳、徹底的な聞き役に回り「好きに打て」と背中を押す栗山英樹。スタイルは違えど、名将たちは皆「選手が自分で考え、動く」ための言葉と沈黙を使い分けている。

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そう指摘するのは、野球評論家・著作家のゴジキ（@godziki_55）氏だ。ここでは、同氏の『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）の一部を抜粋。平成から令和にかけての名将たちの思考、行動を辿っていく。

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「言葉」と「沈黙」でチームを動かすコミュニケーション術

プロ野球のベンチでは、采配と同じくらい、「何を話し、いつ黙るか」が問われている。監督の一言や、あえて言葉を呑み込む沈黙は、時にサインや継投よりも選手の心を揺さぶり、チームの空気を変えてしまう力を持つ。

「会話」と「沈黙」をそれぞれのやり方で操ってきた監督は何人もいるが、原、栗山、落合、郄津、中嶋という5人を軸に、そのコミュニケーション術を眺めてみたい。

原は、情熱とユーモアをまとった「場を回す」タイプの監督である。ミスが出たときに、選手本人をベンチ前で叱り飛ばすのではなく、「ちゃんと伝え切れていないコーチの責任だ」と矛先をずらし、選手を守るようにして注意する姿がよく語られる。責任は大人がかぶり、選手には次のプレーに集中させる。その言葉の選び方には、チームの空気を守る意識がにじむ。世界の注目を浴びたWBCでは、不振に苦しむイチローに対し、真正面から「何番を打ちたい？」とは聞かず、「今から独り言を言うから、君も独り言で返して」と冗談めかして本音を引き出したように、プライドの高いスターの心に土足で踏み込まず、ユーモアと“間”を使って扉をノックする。熱さと軽さを行き来しながら、選手の本音を引き出し、ベンチの温度を微調整する巧みな会話術だといえる。



原辰徳 ©文藝春秋

これに対し、栗山は「信頼で支える聞き役」の監督として映る。大谷翔平に二刀流という前例のない道を託した時、栗山は一方的に理想を押しつけるのではなく、何度も膝を突き合わせて対話を重ね、自分が親ならどう勧めるかというところまで率直に語り合ったうえで、最終的な決断は本人に委ねた。WBCでも、不振の村上宗隆に対して細かな技術論を並べ立てるのではなく、「好きに打て」という短い一言だけで送り出したとされる。その一言には、これまでの努力への信頼、失敗を恐れなくていいというメッセージ、そして「最後はお前が決めていい」という自主性の承認が込められている。栗山は普段から選手の話を徹底して聞き、その背景や思いを理解したうえで、要所ではごくシンプルな一言と長い沈黙で背中を押す。監督が前に出て「俺についてこい」と叫ぶのではなく、選手同士が自然にリーダーシップを取り合えるよう、一歩引いて場を整える。その引き方自体が、一種のコミュニケーションなのである。

落合は、沈黙を最大限に活かした監督として知られる。就任当初からコーチに「選手に教えすぎるな」と伝え、新人のフォームや考え方を頭ごなしに否定することを禁じたといわれる。アドバイスを求めてきた時だけ短く応じ、基本的には黙って見ている。だがその沈黙は放任ではなく、観察と決断のための沈黙である。毎日グラウンドで選手を見続け、目に見えにくい変化や成長を拾い上げ、必要と判断すれば起用や配置転換という「行動」でメッセージを出す。だからこそ、たまに発せられる「それでいい」「それじゃダメだ」といった短い言葉が、説教100回分の重みを持つ。普段はほとんど語らないからこそ、その一言に込められた評価や期待を選手は敏感に受け取り、自らを律していく。落合にとって、言葉は最後の一手であり、その前に長い沈黙を置くことでプロとしての自覚を突きつけるスタイルだった。

監督たちのコミュニケーションにおける共通点

郄津は、明るく前向きな言葉で不安を消していくタイプの監督といっていいだろう。ヤクルトを率いたシーズン、連敗が続いてもミーティングや取材では「大丈夫」「やってきたことは間違っていない」と繰り返し、チーム全体に漂い始める不安を、言葉で何度も払い落としていった。「叱らない監督」として語られることも多いが、それは全く注意しないという意味ではない。プレーの問題点には触れつつも、人格を否定する言い方を避け、前提として「お前ならできる」と信じている語り口を崩さない。コーチや裏方を含めた日常的な雑談や笑いを大事にし、ファミリーのような雰囲気をつくることで、若手も物怖じせずに相談や質問ができる空気を保つ。郄津の会話は、技術論というより「安心感の提供」に重心があり、その積み重ねが土壇場での粘り強さにつながっている。

中嶋は、捕手出身らしい「対話型の現場監督」である。最下位常連だったオリックスを立て直す過程で、若手選手と何度も話し込み、それぞれの将来像や役割を一緒に描いてきたといわれる。試合中もベンチでコーチと絶えず言葉を交わし、その日の選手の状態や相手バッテリーの傾向を共有しながら、次の一手を組み立てる姿が印象的だ。一方で、グラウンド上では表情が厳しく、テレビ越しには「こわもての監督」に見えることもある。しかし裏に戻ればフランクでよく話を聞いてくれると選手は口を揃える。表の厳しさと裏の親しみやすさを意図的に使い分け、グラウンドでは短い指示と表情で緊張感を保ち、ロッカーや食事の場では時間をかけて対話する。そのメリハリが、「この監督は本気で自分たちを見てくれている」という信頼につながり、眠っていた若手の力を引き出していった。

これらの監督を並べると、よくしゃべる人もいれば、ほとんど語らない人もいる。理屈で攻める人、ユーモアでほぐす人、聞き役に回る人、沈黙で圧をかける人、ポジティブな言葉で包む人、対話の量で支える人……スタイルは全く違う。それでも共通しているのは、「自分がスッキリするためには話さない」という点だ。言葉を選ぶ基準は常に、選手が自分で考え、自分の意志で前に進めるようになるかどうかにあり、沈黙もまたそのために使われている。言葉で方向性と基準を示し、沈黙で任せる。必要な時にだけ効く一言を準備し、それ以外の時間は見守る。プロ野球のベンチで磨かれたこの感覚は、あらゆる場面のリーダーにも通じる。

データと感性の「ハイブリッド」なマネジメント

現代のプロ野球では、トラッキングシステムやセイバーメトリクスなどの普及により、監督の采配はかつてないほど「データ化」されている。打順編成では出塁率や長打力などを前提にした最適化が行われ、相手投手との相性や左右の別、直近の調子といった数値を組み合わせて、その日のベストオーダーが決まる。投手も球数、登板間隔、打者との対戦成績、球速や回転数の変化が綿密にチェックされ、先発をどこで代えるか、中継ぎを誰から入れるか、オープナーやブルペンデーを採用するかといった判断に活かされている。さらに打球方向データに基づく守備シフトや、UZRなどの指標を用いた守備位置決定など、守りの局面でもデータは戦術の前提となりつつある。こうした分析を担うアナリスト部門も整備され、監督・コーチは膨大な情報を前提に試合を設計する時代になった。

しかし、いくらデータが高度化しても、野球が「人間のスポーツ」である事実は変わらない。数字には表れにくい選手のメンタルや疲労感、試合の流れ、ベンチの空気、ファンの熱量といった要素は、依然として勝敗を左右する。イチローが殿堂入りインタビューで「データが重視されるのはわかるが、感性も大事にしてほしい」と語った背景には、数字に還元し切れない部分を見落とす危うさへの問題意識がある。データ野球の代名詞でもあった野村もまた、「データは万能ではない」「数字の裏側にある『なぜ』を考えよ」と繰り返し説き、精神論だけでも、数値万能主義でもなく、「知性と感性」を兼ね備えた野球を理想に掲げた。ここに、現代の監督に求められるハイブリッドなマネジメントの原型を見ることができる。

データはあくまで道具であり、最後に決断するのは人間である以上、両者をどう組み合わせるかが問われる。例えばソフトバンクを率いた工藤は、自らのスタイルを「科学的で温かいマネジメント」と表現し、一軍から三軍まで指導方針と野球観を統一しつつ、データと対話、理と情を組み合わせてチームをつくり上げた。試合中の投手交代では、トラックマンの数値から球威やリリースポイントの変化を確認しながらも、投手本人の自己申告や表情、コーチ陣の感覚的な評価を重ね合わせて総合判断する。「観察＋データ＋対話」を通じてコンディションに対する共通認識をつくり、選手が納得してマウンドを降りられるようにすることが、結果としてチーム全体の信頼関係とパフォーマンス向上につながっていった。

工藤はまた、データと映像をセットで選手にフィードバックし、「感覚的にこう打っている」「こう投げている」という主観を、見える形のエビデンスで裏づけた。選手の多くは感覚を頼りにプレーしているが、数字と映像によって「何が起きているか」が具体的に示されると、フォーム修正や配球の組み立てに対する理解と納得が深まる。ここでも彼は、感性を否定するのではなく、データで補強し、選手自身の判断力を高める方向に用いている。

一方、ヤクルトの郄津は、野村イズムに連なるID野球の伝統と、自身の柔軟な現場感覚を掛け合わせて結果を出している。データに基づく打撃力強化により、指標上でも12球団屈指の強力打線をつくり上げた一方、短期決戦では「役割」と「データ」に縛られない思い切った采配を見せた。21年の日本シリーズで、守護神マクガフを複数イニング跨ぎで投入した采配は、その象徴である。数字だけ見れば負担の大きい選択だが、「今の状態なら抑えられる」「彼に任せるべき場面だ」という目と勘、そして選手への信頼が背中を押した。結果として、データや役割にこだわり過ぎた相手との差異が、勝負の分岐点となったと評されている。さらに郄津は、感謝や謙虚さといった人間的な価値観も前面に出し、データだけでは測れないチームの一体感を醸成している。

「数字の背後にある物語を読み解く力」と「覚悟を伴う決断力」

こうした実例が示すのは、現代の名将像が「データ通」かつ「人間通」であるということだ。膨大な情報の中から何を採用し、何を捨てるかを選び取るリテラシーと、数字に表れない現場の空気を読み取る感性。その両方を持つ監督だけが、長いシーズンや短期決戦を戦い抜ける。組織として見れば、データ分析部門と現場のコミュニケーションを円滑にし、選手が自分のプレーを主体的に理解・改善できる環境を用意することも、ハイブリッドマネジメントの一部である。

データ革命が進めば進むほど、数字の背後にある物語を読み解く力、そして「ここは定石を外してでもこう行く」という覚悟を伴う決断力が重要になる。イチローのいう「感性も大事に」というメッセージは、そのまま新時代の監督への問いかけでもある。データが示す確率と、選手の表情や声、過去の経験からくる勘どころ。それらを総合して最善手を選ぶハイブリッド型の指揮官こそが、これからのプロ野球の主役になっていくだろう。

（ゴジキ／Webオリジナル（外部転載））