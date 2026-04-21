「怪物が帰ってきた！」「最高だ」世界的強豪マドリー退団から10か月、22歳・中井卓大の“報告”にSNS反響！「必ず日本代表に必要になるときが来る」
昨年８月にレアル・マドリーを退団し、現在はスペイン２部レガネスのBチームに所属する中井卓大が現地４月19日、公式SNSを更新。実戦復帰を報告した。
「12月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました！！ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます。シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」
22歳のMFは、19日に開催されたスペイン５部リーグのCDモストレス戦（１−１）で途中出場を果たしていた。
この投稿に、現地のサポーターからは「怪物が帰ってきた！」「最高だ」「さぁ、行こうぜ」「魔法を駆使して」「やった！とても嬉しい」といった喜びの声が寄せられた。
また、日本のファンからは次のようなコメントがあった。
「ずっと活躍祈ってます！頑張れpipi！」
「ここからです。サッカー楽しんで下さい」
「ピピ怪我してたのか！ 復帰できて良かった」
「あんまり設備が良くなさそうやな。でも踏ん張ってるのは凄い！」
「応援してます」
「まだ若い！その若さと海外での長い経験ゆえに、自分はあなたの活躍を楽しみにしている」
「必ず日本代表に必要不可欠になるときが来る頑張って」
世界的強豪であるマドリーのカンテラ（下部組織）で育った日本期待の俊英は、ここから調子を上げていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】中井卓大と大物タレントの２ショット（現在＆11年前）
「12月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました！！ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます。シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」
この投稿に、現地のサポーターからは「怪物が帰ってきた！」「最高だ」「さぁ、行こうぜ」「魔法を駆使して」「やった！とても嬉しい」といった喜びの声が寄せられた。
また、日本のファンからは次のようなコメントがあった。
「ずっと活躍祈ってます！頑張れpipi！」
「ここからです。サッカー楽しんで下さい」
「ピピ怪我してたのか！ 復帰できて良かった」
「あんまり設備が良くなさそうやな。でも踏ん張ってるのは凄い！」
「応援してます」
「まだ若い！その若さと海外での長い経験ゆえに、自分はあなたの活躍を楽しみにしている」
「必ず日本代表に必要不可欠になるときが来る頑張って」
世界的強豪であるマドリーのカンテラ（下部組織）で育った日本期待の俊英は、ここから調子を上げていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】中井卓大と大物タレントの２ショット（現在＆11年前）