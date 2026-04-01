TOMORROW X TOGETHER、アルバム14作連続1位 海外アーティスト「アルバム連続1位獲得作品数」歴代単独1位を自己更新【オリコンランキング】
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）の最新アルバム『7TH YEAR： A Moment of Stillness in the Thorns』が、4月21日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週売上23.0万枚で1位に初登場。前作『Starkissed』に続く、14作連続・通算14作目のアルバム1位となり、海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」【※】歴代1位記録を自己更新した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
本作は、デビューからの7年間の感情や考えを詰め込んだ作品。タイトル曲「Stick With You」をはじめ「Bed of Thorns」「Take Me to Nirvana （feat. Vinida Weng）」「So What」「21st Century Romance」「Dream of Mine」の全6曲が収録されている。
【※】海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録／1位：TOMORROW X TOGETHER（14作）、2位：SEVENTEEN（10作）、3位：ENHYPEN（7作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
本作は、デビューからの7年間の感情や考えを詰め込んだ作品。タイトル曲「Stick With You」をはじめ「Bed of Thorns」「Take Me to Nirvana （feat. Vinida Weng）」「So What」「21st Century Romance」「Dream of Mine」の全6曲が収録されている。
【※】海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録／1位：TOMORROW X TOGETHER（14作）、2位：SEVENTEEN（10作）、3位：ENHYPEN（7作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞